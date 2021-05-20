Американський інтернет-сервіс HBO Max презентував трейлер до спеціального епізоду серіалу Друзі.

У спецвипуску знялися всі головні герої серіалу, які в ньому гратимуть самих себе.

Це таке собі розмовне шоу з акторами, в якому вони розкажуть, як проходили зйомки, читався сценарій, та згадають яскраві моменти. Все це відбувається в знаменитій квартирі Моніки, де друзі часто збиралися на дивані, щоб поспілкуватися.

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Крім головних героїв в епізоді з’являться запрошені гості – Леді Гага, Джастін Бібер, Девід Бекхем тощо.

Дата прем’єри нового епізоду серіалу Друзі

Вже 27 травня відбудеться прем’єра спецвипуску серіалу Друзі. Спочатку його вихід був запланований на травень 2020 року, однак через пандемію зйомки переносили кілька разів.

Серіал Друзі знімався з 1994 року по 2004 рік.