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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Юлія Захарченко |

Звинувачений у домаганнях Кевін Спейсі повертається у кіно

Звинувачений у домаганнях Кевін Спейсі повертається у кіно

Скандальний актор Кевін Спейсі після нещодавніх звинувачень у домаганнях повертається у кіно. Актор зіграє роль детектива, який розслідує справу помилково звинуваченого педофіла.

За сюжетом фільму, у головного героя кінострічки рухнула кар’єра після заяв у сексуальних домаганнях від неповнолітніх хлопчиків.

За збігом, кар’єра Спейсі була зруйнована через низку заяв про сексуальні проступки з боку чоловіків, яким на момент інциденту було близько 14 років.

– Моя робота і мій статус у галузі – все це зникло за лічені години. Я розумію як це, коли тобі раптово кажуть, що можеш втратити роботу через ситуацію, яку зовсім не контролюєш, – зізнався Кевін Спейсі.

Спейсі був однією з найбільших зірок Голлівуду, проте незабаром він опинився у центрі скандалу після заяв, що він нібито згвалтував актора Ентоні Раппа у підлітковому віці.

Це викликало звинувачення з боку інших чоловіків у його поведінці, але жоден з них так і не дійшов до суду. Незабаром Кевіна Спейсі звільнили з серіалу Картковий будинок від Netflix, який став дуже популярним.

Також інший завершений фільм Всі гроші світу перезняли з іншим актором – Крістофером Пламмером у ролі, яку раніше зіграв Кевін Спейсі.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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