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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Анджеліна Джолі та Кіт Герінґтон: вийшов трейлер фільму Вічні від Marvel

Анджеліна Джолі та Кіт Герінґтон: вийшов трейлер фільму Вічні від Marvel

Студія Marvel випустила перший трейлер фільму Хлої Чжао Вічні, який вийде в прокат у листопаді 2021 року.

Сюжет фільму побудований навколо безсмертної інопланетної раси, яка називається Вічні. Вони жили на Землі протягом тисяч років. Герої мають різні здібності та суперсили.

У головних ролях Анджеліна Джолі, Річард Медден, Сальма Хаєк, Кіт Герінґтон та інші.

Перший трейлер Веному 2

Компанія Sony Pictures представила офіційний трейлер фільму Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage).

У ньому показано, як спокійне життя головного героя Едді Брока, роль якого виконує Том Гарді, змінюється, коли з в’язниці виходить серійний вбивця Клетус Кессіді, якого грає Вудді Гаррельсон.

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