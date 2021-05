Студія Marvel випустила перший трейлер фільму Хлої Чжао Вічні, який вийде в прокат у листопаді 2021 року.

Сюжет фільму побудований навколо безсмертної інопланетної раси, яка називається Вічні. Вони жили на Землі протягом тисяч років. Герої мають різні здібності та суперсили.

У головних ролях Анджеліна Джолі, Річард Медден, Сальма Хаєк, Кіт Герінґтон та інші.

Перший трейлер Веному 2

Компанія Sony Pictures представила офіційний трейлер фільму Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage).

У ньому показано, як спокійне життя головного героя Едді Брока, роль якого виконує Том Гарді, змінюється, коли з в’язниці виходить серійний вбивця Клетус Кессіді, якого грає Вудді Гаррельсон.