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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Ліндсі Логан повертається в кіно – Netflix готує різдвяну комедію

Линдси Лохан

Голлівудська актриса Ліндсі Логан, яка в останні роки відмовилася від кар’єри в кіно, скоро зіграє головну роль у святковій романтичній комедії від Netflix. Однак загадкою поки залишається назва проекту.

У новому фільмі Логан зіграє нещодавно обручену, розбещену спадкоємицю готелю, в якої амнезія після нещасного випадку на лижах. Вона опиняється під опікою красивого власника будиночка і його дочки. Відбувається це все напередодні Різдва. Остаточний акторський каст ще не оголосили.

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Виробництво фільму Netflix почнеться в листопаді, тому він не буде доступний на різдвяні свята у 2021 році.

Ліндсі Лоuан прославилася як актриса ще в 11 років. Вона зіграла головну роль в перезапуску фільму 1998 року Пастка для батьків. Після чого у неї були ще кілька дуже успішних проектів, зокрема, Чумова п’ятниця і Погані дівчиська. Однак потім через особисті неприємності та проблем з наркотиками і законом кар’єра Логан пішла під укіс. У 2010-х вона і зовсім перестала зніматися, і навіть поїхала з США. Вона жила і в Європі, і в Дубаї.

Кевін Спейсі повертається у кіно

Скандальний актор Кевін Спейсі повертається у кіно після нещодавніх звинувачень у домаганнях.

Актор зіграє роль детектива, який розслідує справу помилково звинуваченого педофіла.

Фото: Ліндсі Логан

Джерело: Variety

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