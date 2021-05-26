Вже півроку тривають зйомки третього сезону українського серіалу Кріпосна. Творці стрічки зізналися, що у новому сезоні на глядачів чекає багато несподіванок.

Ексклюзивні кадри зі зйомок 3 сезону серіалу Кріпосна показали Вікна-Новини.

Фінальні сцени стрічки знімають у панському маєтку поміщиків Червінських на Чернігівщині.

– У новому сезоні будуть вбивства, будуть погоні. Навіть декого втоплять у болоті. Це з такого пікантного, – зізнався актор Тарас Цимбалюк.

Крім цього, у третьому сезоні глядачі побачать нову головну героїню. На роль тепер уже вільної кріпачки було 400 претенденток.

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Але творці серіалу обрали 25-річну акторку Софію Прісс.

– У третьому сезоні головна героїня переживе ще дуже багато неочікуваних випробувань. Вона вже стала трохи дорослішою, трохи сміливішою, але як і раніше Катя бореться за справедливість і шкодує тих, хто потребує допомоги. Зрештою Катя буде кохати і буде коханою. Це ми можемо обіцяти, – поділилася Софія Прісс.

Найбільше глядачів цікавить, чи житиме Андрій Жадан, якому у фіналі другого сезону встромили ніж у груди.

– Ну Жадан буде. Але чи буде він флешбеком пробігати в серіалі чи він виживе – це глядач побачить вже незабаром, – заінтригував Тарас Цимбалюк.

Творці стрічки зазначили, що прем’єра третього сезону серіалу Кріпосна відбудеться вже цього року.

Серіал Кріпосна

Прем’єра українського серіалу Кріпосна відбулася 25 лютого 2019 року на телеканалі СТБ. В основі стрічки лежить костюмована драма Фелікса Герчикова і Макса Литвинова.

Перші два сезони серіалу здобули шалену популярність не тільки на українському телебаченні, а й в усьому світі. Тепер стрічка транслюється у Японії, Чехії, Польщі, Іспанії, США та Канаді.