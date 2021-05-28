У китайській версії спецвипуску серіалу Друзі: Возз’єднання вирізали епізоди, в яких брали участь Леді Гага, гурт BTS та Джастін Бібер.
Прихильники серіалу припускають, що причиною цього стали неоднозначні висловлювання зірок щодо Китаю.
Наприклад, один з учасників південнокорейського гурту BTS у 2020 році мав необережність висловитися щодо Корейської війни.
Він сказав, що Південна Корея та США воювали на одному боці. Це обурило китайців, оскільки Пекін тоді підтримував Північну Корею.
Джастін Бібер у 2014 році на сторінці в Instagram опублікував світлину біля храму Ясукуні, в Токіо. Будівля присвячена японським воїнам, які загинули під час Другої світової.
Проте китайці вважають Ясукуні одним із символів небажання Японії визнавати злочини своїх військових щодо китайського народу.
А Леді Гагу звинуватили у підтримці тибетського сепаратизму у 2016 році після того, як вона зустрілася з Далай-ламою.
Крім цього, у китайську скорочену версію Друзів не потрапили сцени, в яких є згадки про ЛГБТ.
Спецвипуск серіалу Друзі
Американський інтернет-сервіс HBO Max 27 травня презентував спеціальний епізод серіалу Друзі.
Головні герої серіалу згадали, як проходили зйомки, а також розповіли про найяскравіші моменти за 10 років.
Спецвипуск знімали у знаменитій квартирі Моніки, де друзі часто збиралися на дивані, щоб поспілкуватися. Крім головних героїв, у спеціальному епізоді з’явилися інші зірки.
Джерело: BBC