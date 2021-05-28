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Валентина Чорна |

Без Леді Гаги, BTS і Джастіна Бібера: Китай скоротив спецвипуск серіалу Друзі

Без Леді Гаги, BTS і Джастіна Бібера: Китай скоротив спецвипуск серіалу Друзі

У китайській версії спецвипуску серіалу Друзі: Возз’єднання вирізали епізоди, в яких брали участь Леді Гага, гурт BTS та Джастін Бібер.

Прихильники серіалу припускають, що причиною цього стали неоднозначні висловлювання зірок щодо Китаю.

Наприклад, один з учасників південнокорейського гурту BTS у 2020 році мав необережність висловитися щодо Корейської війни.

Він сказав, що Південна Корея та США воювали на одному боці. Це обурило китайців, оскільки Пекін тоді підтримував Північну Корею.

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Джастін Бібер у 2014 році на сторінці в Instagram опублікував світлину біля храму Ясукуні, в Токіо. Будівля присвячена японським воїнам, які загинули під час Другої світової.

Проте китайці вважають Ясукуні одним із символів небажання Японії визнавати злочини своїх військових щодо китайського народу.

А Леді Гагу звинуватили у підтримці тибетського сепаратизму у 2016 році після того, як вона зустрілася з Далай-ламою.

Крім цього, у китайську скорочену версію Друзів не потрапили сцени, в яких є згадки про ЛГБТ.

Спецвипуск серіалу Друзі

Американський інтернет-сервіс HBO Max 27 травня презентував спеціальний епізод серіалу Друзі.

Головні герої серіалу згадали, як проходили зйомки, а також розповіли про найяскравіші моменти за 10 років.

Спецвипуск знімали у знаменитій квартирі Моніки, де друзі часто збиралися на дивані, щоб поспілкуватися. Крім головних героїв, у спеціальному епізоді з’явилися інші зірки.

Джерело: BBC

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