Він сказав, що Південна Корея та США воювали на одному боці. Це обурило китайців, оскільки Пекін тоді підтримував Північну Корею.

Наприклад, один з учасників південнокорейського гурту BTS у 2020 році мав необережність висловитися щодо Корейської війни.

У китайській версії спецвипуску серіалу Друзі: Возз’єднання вирізали епізоди, в яких брали участь Леді Гага, гурт BTS та Джастін Бібер.

Джастін Бібер у 2014 році на сторінці в Instagram опублікував світлину біля храму Ясукуні, в Токіо. Будівля присвячена японським воїнам, які загинули під час Другої світової.

А Леді Гагу звинуватили у підтримці тибетського сепаратизму у 2016 році після того, як вона зустрілася з Далай-ламою.

Крім цього, у китайську скорочену версію Друзів не потрапили сцени, в яких є згадки про ЛГБТ.