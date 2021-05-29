Міжнародний кінофестиваль Молодість 2021 пройде у Києві з 29 по 6 травня у гібридному форматі. З нагоди 50-річчя заходу у глядачів буде можливість переглянути близько 200 кінострічок.

У Міжнародному конкурсі представлені як ігрові, так і документальні повнометражні та короткометражні фільми.

Студентський конкурс

Вода/Water, Сантьяґо Зерменьо (Мексика, 2020)

У проявці/Still Processing, Софі Ромварі (Канада, 2020)

Багаття/The Bonfire, Карлос Саїз (Іспанія, 2020)

Духи та скелі: Азорський міф/Spirits and Rocks, Айлін Ґьокмен (Швейцарія, Португалія, Бельгія, Угорщина)

Я хочу повернутись, повернутись, повернутись/I Want to Return Return Return, Ельза Розенґрен (Німеччина, 2020)

Філіпіньяна/Filipiñana, Рафаель Мануель (Сполучене Королівство, Філіппіни 2020)

Рік у вигнанні/A Year in Exile, Малаз Уста (Туреччина, 2020)

Яскравий сон/A Lucid Dream, Лі Ю (Китай)

Я і моя товста дупа/My Fat Arse and I, Єлизавета Письмак (Польща, 2020)

Насолода вбивати комах/The Pleasure of Killing Bugs, Леонардо Мартінеллі (Бразилія, 2021)

Короткометражний конкурс

Давид/David, Зак Вудс (США, 2020)

Феллінетта/La Fellinette, Франческа Фаббрі Фелліні (Італія, 2020)

Повнометражний конкурс

Стаючи Моною/Becoming Mona, Сабіне Люббе Баккер, Нільс ван Куворден, (Нідерланди, 2020)

Абу Омар/Abu Omar, Рой Кріспел, (Ізраїль, Франція, 2020)

Після любові /After Love, Алім Хан (Сполучене Королівство, 2020)

Карнавал/Сarnival, Хуан Пабло Фелікс (Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика, Болівія, Норвегія, 2020)

Луззу/Luzzu, Алекс Каміллері (Мальта, 2021)

Залишок/Residue, Мераві Ґеріма (США, 2020)

Шалено живі/Madly in Life, Рафаель Бальбоні, Ан Сіро (Бельгія, 2020)

Я працюю на цвинтарі / I Work at the Cemetery, Олексій Тараненко (Україна, Польща, 2021)

Модель Олімпія/Model Olimpia, Фредерік Гамбалек (Німеччина, 2020)

Кельти/Celts, Міліца Томовіч (Сербія, 2021)

Журливі душі/Longing Souls, Діана Монтенеґро (Колумбія, 2020)

Остання ванна/The Last Bath, Девід Бонневіль (Португалія, 2020)

У Національному конкурсі візьмуть участь 16 короткометражних фільмів від українських режисерів.

Короткометражні фільми

20-11-7.mp4, Аліна Панасенко, 2020

Одні/The Lonely Ones, Валентина Черкашина, 2021

Останній день юності/The Last Day Of Youth, Антон Чистяков, Роман Краснощок, 2021

Слава/Glory to Mstyslav, Марина Нікольчева, Максим Васянович, 2020

Power&Truth, Роман Бордун, 2020

Територія пустих вікон/Territory of Empty Windows, Зоя Лактіонова, 2020

Чотири розмови/Four Talks, Назар Онуфрів, 2020

Абітурієнт/Applicant, Нікіта Ігнатков, 2021

Нетерпимість/Intolerance, Станіслав Битюцький, 2020

Rich Bitch, Маргарита Лукіч, 2021

Deep Water, Анна Дудко, 2021

Велотренажер/Velo, Олексій Овчаренко, 2021

Паперушка/Paperushka, Лілія Остапович, 2021

Кімната Батіка/Batik’s Room, Марія Халпахчі, 2020

Обійми мене/Hold Me, Катя Царік, 2021

Молодість 2021

Що відомо про кінофестиваль Молодість 2021

Молодість – це найбільший кінофестиваль в Україні. Цьогоріч захід відкриватиме стрічка українського режисера Івана Миколайчука Вавилон ХХ (1980).

Також організатори підготували спеціальну виставку, присвячену творчості режисера Федеріко Фелліні. Ведучими церемоній відкриття та нагородження стануть Людмила Барбір, Єгор Гордєєв, Ірма Вітовська й Тарас Цимбалюк.

Фото: Молодість