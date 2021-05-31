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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

Руйнує стереотипи: режисер із Нової Зеландії зняв кліп про Україну

Київ

Новозеландський режисер Люк Хаксхем (Luke Huxham) презентував кліп про Київ. Нову роботу він присвятив своїм друзям, які проживають у столиці України.

На особистій сторінці у Facebook Люк Хаксхем зізнався, що цим роликом прагне зруйнувати помилкові уявлення про Україну.

За словами режисера, він і сам мислив негативними голівудськими стереотипами, поки не приїхав у Київ і не переконався у зворотному.

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Люк називає Україну прекрасною частиною світу, а також закликає всіх глядачів відвідати її. Ролик був створений спільно з компанією Radioaktivefilm.

Найцікавіші факти про Київ

Київ є одним з найбільших і найстаріших міст Європи. Цьогоріч столиці України виповнилося 1539 років. Засновниками міста вважаються брати Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь.

Найцікавіші факти про Київ – читайте на Фактах ICTV.

Фото: UKRAINE. Pretty Cool Place

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