У США помер відомий актор Джозеф Лара, який зіграв Тарзана у фільмі Тарзан на Манхеттені, а також у серіалі Тарзан: Героїчні пригоди.

Джозеф Лара загинув внаслідок авіакатастрофи поблизу міста Нешвілл, що на півдні країни. Його літак впав в озеро. Окрім актора, на борту приватного повітряного судна також перебували п’ятеро осіб, зокрема дружина зірки, – всі вони також загинули.

Американському актору було 58 років. Окрім стрічок про Тарзана, він знімався у кількох бойовиках. У 2002 році Лара оголосив про закінчення акторської кар’єри і перехід у музику.

Померла зірка фільмів жахів

Наприкінці травня у США померла акторка Лоріна Камбурова, відома завдяки ролям у фільмах жахів. Жінці було лише 30 років. Перед смертю її госпіталізували до лікарні з двостороннім запаленням легенів.