Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Людмила Богданова |

У США помер актор Джозеф Лара, який зіграв Тарзана

Джозеф Лара

У США помер відомий актор Джозеф Лара, який зіграв Тарзана у фільмі Тарзан на Манхеттені, а також у серіалі Тарзан: Героїчні пригоди.

Джозеф Лара загинув внаслідок авіакатастрофи поблизу міста Нешвілл, що на півдні країни. Його літак впав в озеро. Окрім актора, на борту приватного повітряного судна також перебували п’ятеро осіб, зокрема дружина зірки, – всі вони також загинули.

Американському актору було 58 років. Окрім стрічок про Тарзана, він знімався у кількох бойовиках. У 2002 році Лара оголосив про закінчення акторської кар’єри і перехід у музику.

Читайте
Не виплив після дайвінгу: помер екс-глава розвідки Віктор Гвоздь

Померла зірка фільмів жахів

Наприкінці травня у США померла акторка Лоріна Камбурова, відома завдяки ролям у фільмах жахів. Жінці було лише 30 років. Перед смертю її госпіталізували до лікарні з двостороннім запаленням легенів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка