Стрімінговий сервіс Netflix обурив частину українських користувачів соціальних мереж перекладом російського фільму Брат 2.

Ukrainian Nazi collaborator – саме так переклали слово бандерівець на Netflix. Про це повідомив у Facebook народний депутат України Дмитро Гурін.

Також він натякнув на те, що подав звернення до стрімінгового сервісу.

– Скоро з’ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію. А поки що можете зайти до них на сторінку та написати, що ви про них думаєте, – написав Гурин.

Підписники Дмитра розділилися на два табори: хтось вважає, що цей переклад доречний, оскільки через інший загубився б сенс сцени, а хтось розділив образу депутата.

Відомо, що Netflix придбав у російської компанії права на фільми Брат і Брат 2.

Найкращі серіали від Netflix

Щорічно Netflix витрачає близько $8 млрд на виробництво контенту, який залучає до екранів мільйони людей у всьому світі.

Факти ICTV обрали найкращі серіали Netflix – детальніше в нашому матеріалі.