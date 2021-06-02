Австралійський актор Кріс Хемсворт оголосив про завершення зйомок четвертої частини фільму Тор.

Хемсворт опублікував знімок зі знімального майданчика, а також подякував усій команді за виконану роботу. На фото актор постав разом з режисером четвертої частини кінострічки Тайком Вайтіті.

– Це останній знімальний день фільму Тор: кохання та грім. Тому я подумав, що ця фотографія якраз підходить. Фільм буде шалено божевільним, дико смішним і зворушливим. У ньому багато кохання та грому. Дякую всім акторам і знімальній групі за ще одну неймовірну подорож з Marvel, – написав Кріс в Instagram.

У серії фільмів Кріс Хемсворт зіграв головну роль – Тора. У четвертій частині також з’являться Крістіан Бейл і Метт Деймон.

Кріс Хемсворт збентежив мережу новим фото

Зірка фільмів Тор Кріс Хемсворт здивував своїх шанувальників фото з худими ногами, а саме тим, що вони виглядають непропорційно в порівнянні з накачаним торсом.

Користувачі мережі наголосили, що актору потрібно підкачати ноги.