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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Каріна Зуєва |

Netflix виправив переклад про бандерівців у фільмі Брат 2

Netflix

Стримінговий сервіс Netflix виправив переклад до фільму Брат 2. На субтитрах слово бандерівець було відображено як Ukrainian Nazi collaborator, що з англійської – український нацистський колабораціоніст.

Тепер замість nazi – banderite. Народний депутат України Олександра Устінова зауважила, що звернулася до українців із Кремнієвої долини, щоб вони допомогли вирішити проблему.

– Наша діаспора там неймовірна. Вже через кілька годин текст у всіх місцях був виправлений, – написала Устінова в Facebook.

Netflix потрапив у скандал з фільмом Брат 2

Сервіс Netflix придбав у російської компанії права на фільми Брат і Брат 2, після чого відразу ж потрапив у скандал через переклад. Народний депутат України Дмитро Гурін звернув увагу на переклад слова бандерівець і натякнув, що подав звернення до стримінгового сервісу.

Детальніше про скандал Netflix через переклад фільму Брат 2 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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