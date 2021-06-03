Організатори 74-го Каннського кінофестивалю оголосили програму заходу, який пройде з 6 по 17 липня 2021 року.

Конкурсна програма

Анетт (Леос Каракс)

Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Уес Андерсон)

Непорочна діва (Пол Верховен)

Петрови в грипі (Кирило Серебренников)

Пам’ять (Апічатпонг Вірасетакул)

Париж, 13-й район (Жак Одіар)

День прапора (Шон Пенн)

Герой (Асгар Фархаді)

Three Floors (Нанні Моретті)

La fracture (Катрін Корсіні)

Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев)

Casablanca Beats (Набіль Аюш)

Купер номер шість (Юхо Куосманен)

Історія моєї дружини (Ільдіко Еньеді)

Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті)

Найгірша людина на світі (Йоаким Трієр)

Les Intranquilles (Жоакім Лафосс)

Tout s’est bien passé (Франсуа Озон)

Red Rocket (Шон Бейкер)

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)

Nitram (Джастін Курзель)

Lingui (Махамат-Салех Харун)

Титан (Джулія Дюкорно)

Позаконкурсна програма

The Velvet Underground (Тодд Хейнс)

Тихий омут (Том МакКарті)

In His Lifetime (Емманюель Берко)

Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рим)

Bac Nord (Седрік Жіменес)

Бабин Яр (Сергій Лозниця)

Аліна, голос кохання (Валері Лемерсьє)

Північні покази

Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс)

Спецпокази

CAHIERS NOIRS (Шломі Елькабец)

Mariner of the mountains (Карім Айнуз)

H6 (Yé Yé)

Джон Ф. Кеннеді: У задзеркаллі (Олівер Стоун)

Mariner of the mountains (Карім Айнуз)

Програма Особливий погляд

Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко)

Після Янга (Когонада)

Prayers for the Stolen (Тетяна Уесо)

BONNE MERE (Афсіа Ерзі)

Справа (Олексій Герман)

Blue Bayou (Джастін Чон)

Commitment Hasan (Hasan Semih)

Фреда (Жессіка Женьес)

Невинні (Ескіль Вогт)

Lamb (Вальдімар Йоханнссон)

Moneyboys (B.C Yi)

Un Monde (Лаура Вандель)

Що відомо про Каннський кінофестиваль

Каннський кінофестиваль – це міжнародний захід який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазурний берег).

У 2020 році фестиваль скасували через пандемію коронавірусу. До цього Канни скасовували лише один раз – на тлі Другої Світової війни у 1939 році. Головою журі у 2021 році стане Спайк Лі.