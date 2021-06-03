Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

Оголошено програму Каннського кінофестивалю 2021

Каннский кинофестиваль 2019

Організатори 74-го Каннського кінофестивалю оголосили програму заходу, який пройде з 6 по 17 липня 2021 року.

Конкурсна програма

  • Анетт (Леос Каракс)
  • Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Уес Андерсон)
  • Непорочна діва (Пол Верховен)
  • Петрови в грипі (Кирило Серебренников)
  • Пам’ять (Апічатпонг Вірасетакул)
  • Париж, 13-й район (Жак Одіар)
  • День прапора (Шон Пенн)
  • Герой (Асгар Фархаді)
  • Three Floors (Нанні Моретті)
  • La fracture (Катрін Корсіні)
  • Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев)
  • Casablanca Beats (Набіль Аюш)
  • Купер номер шість (Юхо Куосманен)
  • Історія моєї дружини (Ільдіко Еньеді)
  • Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті)
  • Найгірша людина на світі (Йоаким Трієр)
  • Les Intranquilles (Жоакім Лафосс)
  • Tout s’est bien passé (Франсуа Озон)
  • Red Rocket (Шон Бейкер)
  • Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)
  • Nitram (Джастін Курзель)
  • Lingui (Махамат-Салех Харун)
  • Титан (Джулія Дюкорно)

Позаконкурсна програма

  • The Velvet Underground (Тодд Хейнс)
  • Тихий омут (Том МакКарті)
  • In His Lifetime (Емманюель Берко)
  • Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рим)
  • Bac Nord (Седрік Жіменес)
  • Бабин Яр (Сергій Лозниця)
  • Аліна, голос кохання (Валері Лемерсьє)

Північні покази

  • Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс)

Спецпокази

  • CAHIERS NOIRS (Шломі Елькабец)
  • Mariner of the mountains (Карім Айнуз)
  • H6 (Yé Yé)
  • Джон Ф. Кеннеді: У задзеркаллі (Олівер Стоун)
  • Mariner of the mountains (Карім Айнуз)

Програма Особливий погляд

  • Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко)
  • Після Янга (Когонада)
  • Prayers for the Stolen (Тетяна Уесо)
  • BONNE MERE (Афсіа Ерзі)
  • Справа (Олексій Герман)
  • Blue Bayou (Джастін Чон)
  • Commitment Hasan (Hasan Semih)
  • Фреда (Жессіка Женьес)
  • Невинні (Ескіль Вогт)
  • Lamb (Вальдімар Йоханнссон)
  • Moneyboys (B.C Yi)
  • Un Monde (Лаура Вандель)

Що відомо про Каннський кінофестиваль

Каннський кінофестиваль – це міжнародний захід який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазурний берег).

У 2020 році фестиваль скасували через пандемію коронавірусу. До цього Канни скасовували лише один раз – на тлі Другої Світової війни у 1939 році. Головою журі у 2021 році стане Спайк Лі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка