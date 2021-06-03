Організатори 74-го Каннського кінофестивалю оголосили програму заходу, який пройде з 6 по 17 липня 2021 року.
Конкурсна програма
- Анетт (Леос Каракс)
- Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Уес Андерсон)
- Непорочна діва (Пол Верховен)
- Петрови в грипі (Кирило Серебренников)
- Пам’ять (Апічатпонг Вірасетакул)
- Париж, 13-й район (Жак Одіар)
- День прапора (Шон Пенн)
- Герой (Асгар Фархаді)
- Three Floors (Нанні Моретті)
- La fracture (Катрін Корсіні)
- Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев)
- Casablanca Beats (Набіль Аюш)
- Купер номер шість (Юхо Куосманен)
- Історія моєї дружини (Ільдіко Еньеді)
- Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті)
- Найгірша людина на світі (Йоаким Трієр)
- Les Intranquilles (Жоакім Лафосс)
- Tout s’est bien passé (Франсуа Озон)
- Red Rocket (Шон Бейкер)
- Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)
- Nitram (Джастін Курзель)
- Lingui (Махамат-Салех Харун)
- Титан (Джулія Дюкорно)
Позаконкурсна програма
- The Velvet Underground (Тодд Хейнс)
- Тихий омут (Том МакКарті)
- In His Lifetime (Емманюель Берко)
- Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рим)
- Bac Nord (Седрік Жіменес)
- Бабин Яр (Сергій Лозниця)
- Аліна, голос кохання (Валері Лемерсьє)
Північні покази
- Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс)
Спецпокази
- CAHIERS NOIRS (Шломі Елькабец)
- Mariner of the mountains (Карім Айнуз)
- H6 (Yé Yé)
- Джон Ф. Кеннеді: У задзеркаллі (Олівер Стоун)
- Mariner of the mountains (Карім Айнуз)
Програма Особливий погляд
- Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко)
- Після Янга (Когонада)
- Prayers for the Stolen (Тетяна Уесо)
- BONNE MERE (Афсіа Ерзі)
- Справа (Олексій Герман)
- Blue Bayou (Джастін Чон)
- Commitment Hasan (Hasan Semih)
- Фреда (Жессіка Женьес)
- Невинні (Ескіль Вогт)
- Lamb (Вальдімар Йоханнссон)
- Moneyboys (B.C Yi)
- Un Monde (Лаура Вандель)
Що відомо про Каннський кінофестиваль
Каннський кінофестиваль – це міжнародний захід який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазурний берег).
У 2020 році фестиваль скасували через пандемію коронавірусу. До цього Канни скасовували лише один раз – на тлі Другої Світової війни у 1939 році. Головою журі у 2021 році стане Спайк Лі.