Народний артист України Валерій Шептекіта помер у віці 80 років. Причиною смерті актора стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією.

Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці Молодого театру в Facebook.

Колеги Валерія зазначили, що завжди пам’ятатимуть його, як життєрадісну та небайдужу людину, яка не уявляла свого життя без театру.

– Понад 40 років актор присвятив Молодому театру. Зіграв кілька сотень ролей. Ніколи не залишався осторонь театральних справ, любив та підтримував молодь. Писав вірші, організовував театральні вечори та капусники. Щиро співчуваємо рідним та близьким, – написали колеги актора.

Що відомо про Валерія Шептекіту

За свою акторську кар’єру Валерій Шептекіта зіграв понад 100 ролей. Він брав участь у таких стрічках, як Гуси-лебеді летять; Роксолана: Настуня; Богдан-Зиновій Хмельницький; Дев’ять життів Нестора Махна; Я, ти, він, вона; Папік.

Крім цього, Валерій був актором дубляжу та озвучував популярні мультфільми: Аладін, Король Лев (3 частини), Різдвяна історія, Історія іграшок-2 та інші.

Фото: Олег Вергеліс