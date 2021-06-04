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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

Відгадай фільм з Анджеліною Джолі за одним кадром – ТЕСТ

анджелина джоли

Американська акторка Анджеліна Джолі 4 червня святкує свій день народження. Зірці виповнилося 46 років.

Анджеліна Джолі вважається однією з найуспішніших зірок у світі, а її фільмографія налічує понад 50 фільмів. Акторка є володаркою премії Оскар, а також трьох премій Золотий глобус.

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Її дебют у кіно відбувся у 1982 році у стрічці У пошуках виходу, а першу славу акторці приніс фільм Джиа.

Факти ICTV підготували тест і пропонують вгадати фільм з Анджеліною Джолі за кадром.

Анджеліна Джолі знялась з роєм бджіл

Американська акторка Анджеліна Джолі знялась з роєм бджіл для National Geographic. Фотозйомка тривала 18 хвилин, під час яких акторка не рухалася.

На майданчику всі, крім Джолі, перебували у захисних масках. Таким чином зірка хотіла привернути увагу до проблеми зникнення бджіл.

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