В Disney підтвердили зйомки сиквелу фільму Круелла з Еммою Стоун

На другий тиждень світового прокату фільму Круелла одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі Disney запустила у розробку продовження кінострічки.

Сиквел Круелли наразі перебуває на ранній стадії розробки. Очікується повернення основного командного складу проекту.

Зокрема, до роботи повернуться кінорежисер Крейг Гіллеспі, сценарист Тоні Макнамара та американська акторка Емма Стоун, яка зіграла головну роль у фільмі.

Фільм Круелла з Еммою Стоун та Еммою Томпсон у головних ролях зібрав $26,5 млн у прокаті в Північній Америці. Там кінострічку транслювали на 3 892 екранах.

За даними Samba TV, сиквел Disney 101 далматинець у прямому ефірі вже подивилися 686 тис. сімей у США.

Фільм Круелла

Наприкінці зими компанія Disney представила перший трейлер фільму Круелла. Головну роль у кінострічці виконала американська актриса Емма Стоун.

Події фільму відбуваються у Лондоні 1970-х років. Круелла Де Віль – одна з найзнаменитіших британських злодійок, яка викрадала далматинців.

На момент виходу трейлера актриса Емма Стоун була на восьмому місяці вагітності, проте вже на початку весни Емма Стоун народила первістка.

Джерело: Deadline