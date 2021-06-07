У Лондоні у ніч на 7 червня пройшла церемонія нагородження премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Абсолютною тріумфаторкою вечора стала акторка Мікаела Коел, яка отримала відразу три нагороди за драму Я можу знищити тебе.

Серіал був створений за підтримки BBC One і HBO. В основі сюжету лежить історія молодої темношкірої письменниці, яка прагне повернутися до звичайного життя після зґвалтування.

Всі переможці BAFTA TV 2021:

Кращий драматичний серіал – Врятуй мене

Кращий міні-серіал – Я можу знищити тебе

Кращий комедійний серіал – У дев’ятому номері

Кращий режисер – Мікаела Коел (Я можу знищити тебе)

Кращий сценарист драматичного серіалу – Мікаела Коел (Я можу знищити тебе)

Кращий сценарист комедійного серіалу – Софі Уіллан (Alma’s Not Normal)

Міжнародний проект – Ласкаво просимо до Чечні

Краща акторка в драматичному серіалі – Мікаела Коел (Я можу знищити тебе)

Кращий актор в драматичному серіалі – Пол Мескал (Нормальні люди)

Краща акторка в комедійному серіалі – Еймі Лу Вуд (Статеве виховання)

Кращий актор в комедійному серіалі – Чарлі Купер (Ця країна)

Що відомо про премію BAFTA TV

BAFTA TV Award – це нагорода, яка щорічно вручається Британською академією кіно і телевізійних мистецтв за досягнення в галузі телебачення.

Перша церемонія нагородження відбулася у 1955 році. Переможці у номінаціях отримують золоту маску.