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Валентина Чорна |

BAFTA TV 2021: стали відомі переможці премії

BAFTA TV

У Лондоні у ніч на 7 червня пройшла церемонія нагородження премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Абсолютною тріумфаторкою вечора стала акторка Мікаела Коел, яка отримала відразу три нагороди за драму Я можу знищити тебе.

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Серіал був створений за підтримки BBC One і HBO. В основі сюжету лежить історія молодої темношкірої письменниці, яка прагне повернутися до звичайного життя після зґвалтування.

Всі переможці BAFTA TV 2021:

  • Кращий драматичний серіал – Врятуй мене
  • Кращий міні-серіал – Я можу знищити тебе
  • Кращий комедійний серіал – У дев’ятому номері
  • Кращий режисер – Мікаела Коел (Я можу знищити тебе)
  • Кращий сценарист драматичного серіалу – Мікаела Коел (Я можу знищити тебе)
  • Кращий сценарист комедійного серіалу – Софі Уіллан (Alma’s Not Normal)
  • Міжнародний проект – Ласкаво просимо до Чечні
  • Краща акторка в драматичному серіалі – Мікаела Коел (Я можу знищити тебе)
  • Кращий актор в драматичному серіалі – Пол Мескал (Нормальні люди)
  • Краща акторка в комедійному серіалі – Еймі Лу Вуд (Статеве виховання)
  • Кращий актор в комедійному серіалі – Чарлі Купер (Ця країна)

Що відомо про премію BAFTA TV

BAFTA TV Award – це нагорода, яка щорічно вручається Британською академією кіно і телевізійних мистецтв за досягнення в галузі телебачення.

Перша церемонія нагородження відбулася у 1955 році. Переможці у номінаціях отримують золоту маску.

Фото: Getty Images

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