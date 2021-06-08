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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Каріна Зуєва |

Netflix представив трейлер фільму з Ван Даммом, який знімали в Україні

Netflix

Стримінговий сервіс Netflix презентував перший трейлер фільму The Last Mercenary (Останній найманець) з Жан-Клод Ван Даммом. Кінострічку знімали в Києві та в Парижі.

Це перший фільм Netflix, який зняли на території України. На деяких кадрах у трейлері можна помітити вивіски магазинів українською.

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В основі комедійного бойовика Останній найманець – історія колишнього таємного агента, сина якого звинувачують у незаконному продажі зброї та наркотиків.

Прем’єра фільму очікується 30 липня 2021 року.

Netflix зняв фільм в Україні

Зняти бойовик Netflix вдалося завдяки впровадженню в Україні системи кеш-рібейту. Кінострічку в основному знімали в Києві, незважаючи на те, що всі дії в ній відбуваються в Франції та в декількох країнах Азії.

Детальніше про те, що таке та як працює кеш-рібейт – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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