Церемонія нагородження кінопремії Золота дзиґа 2021 проходитиме 12 червня.

У пресслужбі Української Кіноакадемії заявили, що цього року на участь у п’ятій кінопремії подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок.

Цього року вперше вручатимуть статуетку у новій номінації – Найкращий ігровий серіал. У категорії на перемогу претендують чотири серіали: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Цікаво, що всі номіновані серіали у цій категорії виробництва компанії StarLightMedia.

Ведучими церемонії нагородження стали журналіст Олег Панюта та актриса Дар’я Трегубова.

Номінинти премії Золота дзиґа:

Найкращий фільм:

Атлантида

Земля блакитна, ніби апельсин

Погані дороги

Толока

Черкаси

Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка):

Васянович Валентин (Атлантида)

Ворожбит Наталка (Погані дороги)

Іллєнко Михайло (Толока)

Найкраща чоловіча роль:

Кулініч Юрій (Погані дороги)

Ламах Євген (Черкаси)

Римарук Андрій (Атлантида)

Найкраща жіноча роль:

Клімова Марина (Погані дороги)

Кошкіна Марина (Забуті)

Сахно Іванна (Пік страху)

Черкашина Оксана (Погані дороги)

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Колтовський Ігор (Погані дороги)

Примогенов Олег (Толока)

Сова Дмитро (Черкаси)

Соловйов Сергій (Погані дороги)

Хом’як Дмитро (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану)

Найкраща жіноча роль другого плану:

Вітовська Ірма (Казка старого мельника)

Вороніна Оксана (Погані дороги)

Матросова Юлія (Погані дороги)

Найкраща операторська робота:

Васянович Валентин (Атлантида)

Іванов Володимир (Погані дороги)

Цвєтков В’ячеслав (Земля блакитна, ніби апельсин)

Найкраща робота художника-постановника:

Адамович Роман, Кіщук Микола (Толока)

Одуденко Владлен (Атлантида)

Пшеничникова Марина (Погані дороги)

Тодоратьєва Діана (Безславні кріпаки)

Найкращий сценарій:

Васянович Валентин (Атлантида)

Ворожбит Наталка (Погані дороги)

Іллєнко Михайло (Толока)

Найкраща музика:

Байбаков Антон (Черкаси)

Вишневський Роман (Толока)

Гронський Володимир (Передчуття)

Скорик Мирослав (Тарас. Повернення)

Найкраща пісня:

Вільна, Тіна Кароль та Юлія Саніна (Віддана) Музика – Олександр Шкуркін, слова – Альона Савраненко

Жовтий скотч, Юркеш (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану) Музика – Юрій Юрченко, слова – Максим Кривцов

Пола-ла-ла, гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (Віктор_Робот) Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк

Танець рабів, Святослав Вакарчук (Номери) Музика – Мілош Єліч

Найкращий документальний фільм:

Зарваниця

Земля блакитна, ніби апельсин

Юкі

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова):

Бульмастиф

ІНО

Схрон

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

Історія України за 5 хвилин

Прізвище в кишені

Риска

Найкращий ігровий серіал:

І будуть люди

Козаки. Абсолютно брехлива історія

Перші ластівки. Zалежні

Спіймати Кайдаша

Найкращий дизайн костюмів:

Отенко Галина, Керо Марія (Толока)

Стєпанєєва Наталя (Безславні кріпаки)

Шеремета Кароліна (Атлантида)

Яремій Андрій (Погані дороги)

Найкращий грим:

Лукашенко Ганна (Атлантида)

Мамедова Ельвіра (Погані дороги)

Петровська Марія (Безславні кріпаки)

Найкращий звук:

Барба Ігор, Петер Борис (В. Сильвестров)

Мостовий Артем (Толока)

Степанський Сергій (Атлантида)

Найкращий монтаж:

Банніков Іван (Земля блакитна, ніби апельсин)

Васянович Валентин (Атлантида)

Чорний Олександр (Погані дороги)

Найкращі візуальні ефекти:

Москаленко Олексій (Атлантида)

Москаленко Олексій (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану)

Сушильников Артем (Пік страху)

Толмачов Станіслав (Толока).

Золота Дзиґа – українська національна кінопремія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Премію заснували у 2017 році за підтримки Держкіно.

Перемога вільних українців

Документальний фільм Володимира Мули Юкі – історія перемог вільних українців потрапила до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary.

AIPS Sport Media Awards – міжнародний орган спортивної журналістики. Щорічно орган визначає професіоналів зі 160 країн, які створюють найкращий спортивний контент.