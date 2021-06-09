Церемонія нагородження кінопремії Золота дзиґа 2021 проходитиме 12 червня.
У пресслужбі Української Кіноакадемії заявили, що цього року на участь у п’ятій кінопремії подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок.
Цього року вперше вручатимуть статуетку у новій номінації – Найкращий ігровий серіал. У категорії на перемогу претендують чотири серіали: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Цікаво, що всі номіновані серіали у цій категорії виробництва компанії StarLightMedia.
Ведучими церемонії нагородження стали журналіст Олег Панюта та актриса Дар’я Трегубова.
Номінинти премії Золота дзиґа:
Найкращий фільм:
- Атлантида
- Земля блакитна, ніби апельсин
- Погані дороги
- Толока
- Черкаси
Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка):
- Васянович Валентин (Атлантида)
- Ворожбит Наталка (Погані дороги)
- Іллєнко Михайло (Толока)
Найкраща чоловіча роль:
- Кулініч Юрій (Погані дороги)
- Ламах Євген (Черкаси)
- Римарук Андрій (Атлантида)
Найкраща жіноча роль:
- Клімова Марина (Погані дороги)
- Кошкіна Марина (Забуті)
- Сахно Іванна (Пік страху)
- Черкашина Оксана (Погані дороги)
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Колтовський Ігор (Погані дороги)
- Примогенов Олег (Толока)
- Сова Дмитро (Черкаси)
- Соловйов Сергій (Погані дороги)
- Хом’як Дмитро (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану)
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Вітовська Ірма (Казка старого мельника)
- Вороніна Оксана (Погані дороги)
- Матросова Юлія (Погані дороги)
Найкраща операторська робота:
- Васянович Валентин (Атлантида)
- Іванов Володимир (Погані дороги)
- Цвєтков В’ячеслав (Земля блакитна, ніби апельсин)
Найкраща робота художника-постановника:
- Адамович Роман, Кіщук Микола (Толока)
- Одуденко Владлен (Атлантида)
- Пшеничникова Марина (Погані дороги)
- Тодоратьєва Діана (Безславні кріпаки)
Найкращий сценарій:
- Васянович Валентин (Атлантида)
- Ворожбит Наталка (Погані дороги)
- Іллєнко Михайло (Толока)
Найкраща музика:
- Байбаков Антон (Черкаси)
- Вишневський Роман (Толока)
- Гронський Володимир (Передчуття)
- Скорик Мирослав (Тарас. Повернення)
Найкраща пісня:
- Вільна, Тіна Кароль та Юлія Саніна (Віддана) Музика – Олександр Шкуркін, слова – Альона Савраненко
- Жовтий скотч, Юркеш (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану) Музика – Юрій Юрченко, слова – Максим Кривцов
- Пола-ла-ла, гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (Віктор_Робот) Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк
- Танець рабів, Святослав Вакарчук (Номери) Музика – Мілош Єліч
Найкращий документальний фільм:
- Зарваниця
- Земля блакитна, ніби апельсин
- Юкі
Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова):
- Бульмастиф
- ІНО
- Схрон
Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
- Історія України за 5 хвилин
- Прізвище в кишені
- Риска
Найкращий ігровий серіал:
- І будуть люди
- Козаки. Абсолютно брехлива історія
- Перші ластівки. Zалежні
- Спіймати Кайдаша
Найкращий дизайн костюмів:
- Отенко Галина, Керо Марія (Толока)
- Стєпанєєва Наталя (Безславні кріпаки)
- Шеремета Кароліна (Атлантида)
- Яремій Андрій (Погані дороги)
Найкращий грим:
- Лукашенко Ганна (Атлантида)
- Мамедова Ельвіра (Погані дороги)
- Петровська Марія (Безславні кріпаки)
Найкращий звук:
- Барба Ігор, Петер Борис (В. Сильвестров)
- Мостовий Артем (Толока)
- Степанський Сергій (Атлантида)
Найкращий монтаж:
- Банніков Іван (Земля блакитна, ніби апельсин)
- Васянович Валентин (Атлантида)
- Чорний Олександр (Погані дороги)
Найкращі візуальні ефекти:
- Москаленко Олексій (Атлантида)
- Москаленко Олексій (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану)
- Сушильников Артем (Пік страху)
- Толмачов Станіслав (Толока).
Золота Дзиґа – українська національна кінопремія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Премію заснували у 2017 році за підтримки Держкіно.
Перемога вільних українців
Документальний фільм Володимира Мули Юкі – історія перемог вільних українців потрапила до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary.
AIPS Sport Media Awards – міжнародний орган спортивної журналістики. Щорічно орган визначає професіоналів зі 160 країн, які створюють найкращий спортивний контент.