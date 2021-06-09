Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Номінанти та тріумф серіалів StarLightMedia: що відомо про Золоту дзиґу 2021

Золота дзиґа 2021

Церемонія нагородження кінопремії Золота дзиґа 2021 проходитиме 12 червня.

У пресслужбі Української Кіноакадемії заявили, що цього року на участь у п’ятій кінопремії подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок.

Цього року вперше вручатимуть статуетку у новій номінації – Найкращий ігровий серіал. У категорії на перемогу претендують чотири серіали: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Цікаво, що всі номіновані серіали у цій категорії виробництва компанії StarLightMedia.

Ведучими церемонії нагородження стали журналіст Олег Панюта та актриса Дар’я Трегубова.

Читайте
Оскар 2021: усі переможці кінопремії

Номінинти премії Золота дзиґа:

Найкращий фільм:

  • Атлантида
  • Земля блакитна, ніби апельсин
  • Погані дороги
  • Толока
  • Черкаси

Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка):

  • Васянович Валентин (Атлантида)
  • Ворожбит Наталка (Погані дороги)
  • Іллєнко Михайло (Толока)

Найкраща чоловіча роль:

  • Кулініч Юрій (Погані дороги)
  • Ламах Євген (Черкаси)
  • Римарук Андрій (Атлантида)

Найкраща жіноча роль:

  • Клімова Марина (Погані дороги)
  • Кошкіна Марина (Забуті)
  • Сахно Іванна (Пік страху)
  • Черкашина Оксана (Погані дороги)

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Колтовський Ігор (Погані дороги)
  • Примогенов Олег (Толока)
  • Сова Дмитро (Черкаси)
  • Соловйов Сергій (Погані дороги)
  • Хом’як Дмитро (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану)

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Вітовська Ірма (Казка старого мельника)
  • Вороніна Оксана (Погані дороги)
  • Матросова Юлія (Погані дороги)

Найкраща операторська робота:

  • Васянович Валентин (Атлантида)
  • Іванов Володимир (Погані дороги)
  • Цвєтков В’ячеслав (Земля блакитна, ніби апельсин)

Найкраща робота художника-постановника:

  • Адамович Роман, Кіщук Микола (Толока)
  • Одуденко Владлен (Атлантида)
  • Пшеничникова Марина (Погані дороги)
  • Тодоратьєва Діана (Безславні кріпаки)

Найкращий сценарій:

  • Васянович Валентин (Атлантида)
  • Ворожбит Наталка (Погані дороги)
  • Іллєнко Михайло (Толока)

Найкраща музика:

  • Байбаков Антон (Черкаси)
  • Вишневський Роман (Толока)
  • Гронський Володимир (Передчуття)
  • Скорик Мирослав (Тарас. Повернення)

Найкраща пісня:

  • Вільна, Тіна Кароль та Юлія Саніна (Віддана) Музика – Олександр Шкуркін, слова – Альона Савраненко
  • Жовтий скотч, Юркеш (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану) Музика – Юрій Юрченко, слова – Максим Кривцов
  • Пола-ла-ла, гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (Віктор_Робот) Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк
  • Танець рабів, Святослав Вакарчук (Номери) Музика – Мілош Єліч

Найкращий документальний фільм:

  • Зарваниця
  • Земля блакитна, ніби апельсин
  • Юкі

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова):

  • Бульмастиф
  • ІНО
  • Схрон

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

  • Історія України за 5 хвилин
  • Прізвище в кишені
  • Риска

Найкращий ігровий серіал:

  • І будуть люди
  • Козаки. Абсолютно брехлива історія
  • Перші ластівки. Zалежні
  • Спіймати Кайдаша

Найкращий дизайн костюмів:

  • Отенко Галина, Керо Марія (Толока)
  • Стєпанєєва Наталя (Безславні кріпаки)
  • Шеремета Кароліна (Атлантида)
  • Яремій Андрій (Погані дороги)

Найкращий грим:

  • Лукашенко Ганна (Атлантида)
  • Мамедова Ельвіра (Погані дороги)
  • Петровська Марія (Безславні кріпаки)

Найкращий звук:

  • Барба Ігор, Петер Борис (В. Сильвестров)
  • Мостовий Артем (Толока)
  • Степанський Сергій (Атлантида)

Найкращий монтаж:

  • Банніков Іван (Земля блакитна, ніби апельсин)
  • Васянович Валентин (Атлантида)
  • Чорний Олександр (Погані дороги)

Найкращі візуальні ефекти:

  • Москаленко Олексій (Атлантида)
  • Москаленко Олексій (Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану)
  • Сушильников Артем (Пік страху)
  • Толмачов Станіслав (Толока).

Золота Дзиґа – українська національна кінопремія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Премію заснували у 2017 році за підтримки  Держкіно.

Перемога вільних українців

Документальний фільм Володимира Мули Юкі – історія перемог вільних українців потрапила до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary.

AIPS Sport Media Awards – міжнародний орган спортивної журналістики. Щорічно орган визначає професіоналів зі 160 країн, які створюють найкращий спортивний контент.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка