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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Сальма Гаєк запалила під Брітні Спірс і запустила челендж

Сальма Хайек

Голлівудська актриса Сальма Гаєк записала танцювальне відео і запустила новий челендж в мережі під назвою #hitmanschallenge.

Танцювала 54-річна актриса під трек Брітні Спірс Baby one more time.

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Мексиканка в чорному трикотажному костюмі еротично станцювала в ролику разом зі своєю командою.

До речі, Baby one more time – саундтрек до нового фільму Охоронець дружини кілера, який вийде в український прокат 24 червня. В бойовику Сальма зіграє головну роль – дружину кілера.

– Покажи мені свій #hitmanschallenge, крихітко! – підписала актриса свій ролик.

Сальма Гаєк та секс-сцена з Антоніо Бандерасом

Сальма Гаєк розповіла про те, як проходили зйомки пікантних сцен з Антоніо Бандерасом у фільмі Відчайдушний.

Бойовик Відчайдушний вийшов у 1995 році та став першою голлівудською роботою молодої артистки. Зараз 54-річна зірка згадує з посмішкою, як проходили зйомки секс-сцени з Антоніо Бандерасом, проте тоді їй було зовсім не до сміху.

Фото: Depositphotos

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