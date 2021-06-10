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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Другий сезон серіалу Зовнішні мілини від Netflix – трейлер і дата прем’єри

Другий сезон серіалу Зовнішні мілини від Netflix – трейлер і дата прем’єри

Вже цього літа глядачі побачать другий сезон серіалу Зовнішні мілини від Netflix. До акторського складу додадуться нові герої, а події будуть розгортатися на Багамах.

Дата виходу серіалу

Другий сезон серіалу Зовнішні мілини вийде в п’ятницю, 30 липня 2021 року. Відомо, що прем’єра першого сезону відбулася навесні 2020 року, а в серпні вже стартувала робота над продовженням серіалу. На цей момент зйомки і постпродакшн другого сезону завершені.

Сюжет серіалу Зовнішні мілини

Група підлітків із Зовнішніх мілин у Північній Кароліні (США) після урагану знаходить карту скарбів. Вони вирішують, що повинні розшукати скарб, який пов’язаний зі зниклим батьком ватажка Джона. Скарб на затопленому кораблі оцінюється в $400 млн. Під час пошуків команда долає такі перешкоди, як наркотики, кохання, бійки, дружба і гроші.

У другому сезоні пристрасті між підлітками розпалюються, а пошуки скарбу тривають. Однак відомо, що частина подій у серіалі буде проходити на Багамах.

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Серед акторського складу також будуть зміни. Творці вже розкрили одну таємницю – в серіалі з’являться нові лиходії.

Трейлер серіалу Зовнішні мілини

Дивні дива

Netflix презентував новий тизер четвертого сезону фантастичного серіалу Дивні дива (Stranger Things). Він отримав назву – Одинадцять, ти слухаєш?

Судячи з анонсу, шанувальників серіалу Дивні дива очікує похмура та моторошна пригода. Сюжет у представленому тизері розвивається в лабораторії Хоукінса, в якій перебувають діти.

Джерело: Whats on Netflix

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