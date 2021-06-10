Уже завтра, 11 червня, в кінотеатрах України відбудеться прем’єра Форсажу 9. Серед нових фільмів цього тижня також очікуються На висотах Нью-Йорка та Спірит.

Мелодрама На висотах Нью-Йорка створена за мотивами однойменного мюзиклу, який з успіхом йшов на Бродвеї з 2009 по 2011 роки.

В основі сюжету – історія кількох жителів нью-йоркського району, чиє неквапливе існування порушує приголомшлива новина. В кінострічці багато танців, музики та спецефектів.

Для дітей цього тижня розпочнуть показ мультфільму Спірит: дикий мустанг – продовження Спірит: Душа прерій (2002 рік). Однак нова та попередня частини між собою не пов’язані.

Події сюжету Спірит розгортаються в невеликому містечку Мірадеро (Техас). 12-річна дівчинка Лакі виросла без мами, але і вона, і місцеві жителі добре пам’ятають жінку за майстерну їзду верхи. Лакі зустрічає мустанга, якого називає Спірит. Саме з цього починаються їхні спільні пригоди.

Довгоочікувана прем’єра Форсажу 9 відбудеться вже 11 червня. Цього разу після подій, показаних у попередньому фільмі, Домінік Торетто разом зі своєю родиною живе мирним життям. Однак він змушений зійтися в протистоянні з молодшим братом Якобом.

Франшизу Форсаж глядачі спостерігають вже протягом двох десятиліть. Її касові збори в світі склали $5 млрд.

Також від сьогодні, 10 червня, в кінотеатрах можна подивитися драму Пролітаючи над гніздом зозулі, яка була знята в 1975-му році. В основі сюжету – хуліган Джек Ніколсон, який потрапляє в психічну лікарню та підбиває пацієнтів повстати проти тиранії старшої медичної сестри.

Кінострічка Пролітаючи над гніздом зозулі отримала пять Оскарів.

Він Дизель про Форсаж 9

Американський актор Він Дизель розповів про двадцятирічну історію фільму Форсаж і дев’яту частину кінострічки. За словами артиста, він відчуває неймовірну подяку, що проходить такий шлях з Форсажем вже два десятиліття. Також він вдячний, що люди все ще йдуть на кожну нову частину фільму.

Ексклюзивне інтерв’ю Він Дизеля про зйомки Форсажу 9 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: скрін із трейлера Форсаж 9