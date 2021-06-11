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Євгенія Шапоренко |

IMDb намагається врятувати знищений рейтинг серіалу Анна Болейн

IMDb намагається врятувати знищений рейтинг серіалу Анна Болейн

Портал IMDb обнулив негативні оцінки серіалу Анна Болейн, який вийшов 1 червня 2021 року.

Раніше користувачі обвалили рейтинг шоу до 1,2 бала.

Незабаром модератори IMDb почистили негативні оцінки, і рейтинг Анни Болейн виріс до 6,9 бала.

Анна Болейн 2021: IMDb видалив негативні оцінки

Що відомо про серіал Анна Болейн і чому розгорівся скандал

1 червня 2021 року презентували серіал Анна Болейн, сюжет якого заснований на описі життя другої дружини англійського короля Генріха VIII Тюдора.

У серіалі показали останні місяці життя Болейн перед стратою. У той час вона активно боролася за гендерну рівність у патріархальній Англії.

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Однак, коли світ ще тільки побачив трейлер серіалу, користувачі мережі виступили з гострою критикою на адресу актриси Джоді Тернер-Сміт. Багатьом не сподобався той факт, що англійського монарха зіграла темношкіра актриса.

Виробництвом історичної драми займалися Fable Pictures спільно з Channel 5 і Sony Pictures Television. Режисер стрічки – Лінсі Міллер.

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