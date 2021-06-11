Стримінговий сервіс HBO Max презентував перший трейлер американського підліткового серіалу Пліткарка 2021.

Стрічка стане продовженням культового серіалу 90-х і складатиметься з десяти епізодів. Прем’єра першої серії відбудеться 8 липня 2021 року.

Події серіалу розгортатимуть через дев’ять років після фіналу оригінальної Пліткарки. Глядачі побачать, як змінилося життя підлітків в елітній школі на Манхеттені.

Головні ролі зіграли Джордан Олександр, Елі Браун, Томас Доерті, Таві Гевінсон, Емілі Алін Лінд, Еван Мок, Сіон Морено, Вітні Пік і Саванна Лі Сміт.

Варто зазначити, що перезапуск серіалу Пліткарка мав вийти восени 2020 року, проте через пандемію коронавірусу прем’єру довелося перенести.

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Фото: HBO Max