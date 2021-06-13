Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії Золота Дзиґа. 12-серійний проект Спіймати Кайдаша, знятий на замовлення телеканалу СТБ, став найкращим ігровим серіалом 2020 року. Церемонія нагородження відбулася у суботу 12 червня.

Цьогоріч Золоту Дзиґу вручали у 23 номінаціях. Найкращий ігровий серіал було запроваджено вперше за п’ять років існування Національної кінопремії.

Варто зазначити, що всі серіали, які потрапили в шорт-лист цієї номінації, виходили в ефірі телеканалів групи StarLightMedia: Спіймати Кайдаша (СТБ), І будуть люди (СТБ), Козаки. Абсолютно брехлива історія (ICTV) і Перші ластівки. Zалежні (Новий канал).

— Проект Спіймати Кайдаша починав ще Сергій Назаров, і цей серіал пройшов довгий шлях від задуму до реалізації. Наші Кайдаші вийшли дуже справжніми та близькими. Жива мова, неймовірний гумор, драматичні любовні лінії, галерея характерів. Кожен з героїв заслуговує бути щасливим, але чомусь вони не можуть мирно ужитися в одній сім’ї, в одній країні. Такий унікальний продукт могла створити тільки дуже талановита людина, яка не вигадує сюжети і діалоги, а пише про те, що тонко і особисто відчуває. Тому я хочу ще раз подякувати Наталці Ворожбит за цінне для нас партнерство і за те, що спільно з державою нам вдалося реалізувати справжній український сучасний серіал, який полюбився аудиторії. І, звичайно ж, подякувати колегам з ICTV і Нового каналу за гідну конкуренцію в шорт-листі, — розповіла керуючий директор телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Серіал Спіймати Кайдаша створено компанією ПроКіно на замовлення телеканалу СТБ. У 2018 році проект за повістю Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім’я виграв пітчинг Міністерства культури України та отримав державну фінансову підтримку.

Сценаристом та шоуранером серіалу стала відома українська драматург Наталка Ворожбит. Продюсерська група — Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Володимир Локотко, Дмитро Кіцай, Ірина Хоменко.

— Поява держкоштів у серіальному телевізійному світі — дуже важливий момент. Завдяки підтримці Міністерства культури ми маємо змогу створювати не просто український продукт високої якості, а справжні серіали-події. І проекти каналів групи StarLightMedia, що увійшли в шорт-лист номінації Найкращий ігровий серіал, є саме такими. У СТБ амбітні плани щодо подальшої реалізації нашої серіальної стратегії. Другий рік поспіль як силами StarLightProduction, так і в партнерстві з колегами для нашого праймового слоту ми створюємо найкращі багатосерійні захопливі історії, у фокусі уваги яких перебувають усі грані людських відносин. Тому ми плануємо подаватися на державну підтримку знову. Це будуть проекти на історичну тематику і важливі соціальні теми, адже в історії нашої країни дуже багато великих подій і видатних осіб, гідних якісної екранізації, — додала Людмила Семчук.

Спіймати Кайдаша — це нове телевізійне прочитання класичної повісті Івана Нечуя-Левицького. Події серіалу відбуваються в українському селі періоду 2005—2014 років. Основні сюжетні лінії розгортаються навколо вічної проблеми протистояння батьків та дітей, а сюжет повниться драматичними конфронтаціями між членами родини, апогей яких припадає на 2014 рік, коли Кайдашів розділяє Революція гідності. Прем’єра серіалу в ефірі СТБ відбулася 2 березня 2020 року.

Головні ролі в серіалі зіграли українські актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясіновський, Юлія Врублевська, Ігор Назаров, Олена Галл-Савальська, Ніна Набока, Христина Федорак та інші.

Серіал став подією на українському телевізійному ринку та отримав безліч схвальних відгуків від експертів та глядацької аудиторії. Кожен епізод Спіймати Кайдаша був у топі програм українського телебачення, а фінальна серія стала найкращою програмою дня і продемонструвала рекордну частку 14,5 (аудиторія 18–54, міста 50+).

Загалом серіал подивилися 10,5 млн людей (31,8 % аудиторії 4+ вся Україна). Він посів перше місце одразу за двома аудиторіями: жінки 25–50 (частка 14,4 %, рейтинг 5,2 %) і жінки 18–54 (частка 14,2 %, рейтинг 4,9 %). Середня частка за комерційною аудиторією 18–54 становила 10,5 %, рейтинг 3,3 %. З моменту публікації на діджитал-сторінках СТБ Спіймати Кайдаша вже зібрав майже 10 млн переглядів.

Нагадаємо, у 2020 році Спіймати Кайдаша за результатами голосування експертів став найкращим серіалом у рейтингу Знято в Україні. Передивитись найкращий серіал 2020 року можна за посиланням.

Золота дзиґа — національна кінопремія, яка щороку відзначає особливі досягнення в галузі українського кіно. Переможців визначають члени Української кіноакадемії.

Цього року на участь у кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, які змагалися у 23 номінаціях. Дивіться повний список переможців премії Золота дзиґа 2021 на сайті Факти ICTV.