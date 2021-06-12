12 червня відбулася церемонія нагородження української п’ятої Національної кінопремії Золота дзиґа 2021.
Цю урочисту премію присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Переможців визначають члени Української кіноакадемії.
Ведучими Золотої Дзиґи 2021 виступили акторка та телеведуча Дар’я Трегубова й телеведучий Олег Панюта. Цьогоріч статуетки вручали у 23 номінаціях, серед них одна нова – Найкращий ігровий серіал.
Фаворитом цьогорічної премії стала драма Валентина Васяновича Атлантида, яка отримала шість нагород.
Золота дзиґа 2021 – список переможців
- Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко (Атлантида)
- Найкраща музика – Антон Байбаков (Черкаси)
- Найкращий дизайн костюмів – Отенко Галина, Керо Марія (Толока)
- Найкращий грим – Петровська Марія (Безславні кріпаки)
- Найкращий звук – Барба Ігор, Петер Борис (В. Сильвестров)
- Найкращий монтаж – Васянович Валентин (Атлантида)
- Відкриття року – Наталка Ворожбит
- Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Роман Балаян
- Премія глядацьких симпатій – Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
- Найкращі візуальні ефекти – Москаленко Олексій (Атлантида)
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Ігор Колтовський (Погані дороги)
- Найкраща жіноча роль другого плану – Оксана Вороніна (Погані дороги)
- Найкраща операторська робота – Валентин Васянович (Атлантида)
- Найкращий сценарій – Наталка Ворожбит (Погані дороги)
- Найкраща пісня – Пола-ла-ла, гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (Віктор_Робот). Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк
- Найкращий фільм – Атлантида
- Найкраща режисерська робота – Валентин Васянович (Атлантида)
- Найкраща чоловіча роль – Юрій Кулініч (Погані дороги)
- Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна (Забуті)
- Найкращий повнометражний документальний фільм – Земля блакитна, ніби апельсин
- Найкращий короткометражний ігровий фільм – Бульмастиф
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм – Історія України за 5 хвилин
- Найкращий ігровий серіал – Спіймати Кайдаша
Найкращий ігровий серіал
Українська національна кінопремія Золота дзиґа заснована у 2017 році Українською кіноакадемією. У цьому році вперше відбулося урочисте нагородження у новій номінації – Найкращий ігровий серіал.
На перемогу у номінації Найкращий ігровий серіал претендували чотири кінострічки: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Всі номіновані серіали у цій категорії – виробництва компанії StarLightMedia. Серіал Спіймати Кайдаша став переможцем престижної кінопремії Золота дзиґа.