12 червня відбулася церемонія нагородження української п’ятої Національної кінопремії Золота дзиґа 2021.

Цю урочисту премію присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Переможців визначають члени Української кіноакадемії.

Ведучими Золотої Дзиґи 2021 виступили акторка та телеведуча Дар’я Трегубова й телеведучий Олег Панюта. Цьогоріч статуетки вручали у 23 номінаціях, серед них одна нова – Найкращий ігровий серіал.

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Фаворитом цьогорічної премії стала драма Валентина Васяновича Атлантида, яка отримала шість нагород.

Золота дзиґа 2021 – список переможців

Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко (Атлантида)

Найкраща музика – Антон Байбаков (Черкаси)

Найкращий дизайн костюмів – Отенко Галина, Керо Марія (Толока)

Найкращий грим – Петровська Марія (Безславні кріпаки)

Найкращий звук – Барба Ігор, Петер Борис (В. Сильвестров)

Найкращий монтаж – Васянович Валентин (Атлантида)

Відкриття року – Наталка Ворожбит

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Роман Балаян

Премія глядацьких симпатій – Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Найкращі візуальні ефекти – Москаленко Олексій (Атлантида)

Найкраща чоловіча роль другого плану – Ігор Колтовський (Погані дороги)

Найкраща жіноча роль другого плану – Оксана Вороніна (Погані дороги)

Найкраща операторська робота – Валентин Васянович (Атлантида)

Найкращий сценарій – Наталка Ворожбит (Погані дороги)

Найкраща пісня – Пола-ла-ла, гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (Віктор_Робот). Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк

Найкращий фільм – Атлантида

Найкраща режисерська робота – Валентин Васянович (Атлантида)

Найкраща чоловіча роль – Юрій Кулініч (Погані дороги)

Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна (Забуті)

Найкращий повнометражний документальний фільм – Земля блакитна, ніби апельсин

Найкращий короткометражний ігровий фільм – Бульмастиф

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – Історія України за 5 хвилин

Найкращий ігровий серіал – Спіймати Кайдаша

Найкращий ігровий серіал

Українська національна кінопремія Золота дзиґа заснована у 2017 році Українською кіноакадемією. У цьому році вперше відбулося урочисте нагородження у новій номінації – Найкращий ігровий серіал.

На перемогу у номінації Найкращий ігровий серіал претендували чотири кінострічки: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Всі номіновані серіали у цій категорії – виробництва компанії StarLightMedia. Серіал Спіймати Кайдаша став переможцем престижної кінопремії Золота дзиґа.