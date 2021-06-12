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Юлія Захарченко |

Золота дзиґа 2021: стали відомі імена переможців премії

Золота дзиґа 2021

12 червня відбулася церемонія нагородження української п’ятої Національної кінопремії Золота дзиґа 2021.

Цю урочисту премію присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Переможців визначають члени Української кіноакадемії.

Ведучими Золотої Дзиґи 2021 виступили акторка та телеведуча Дар’я Трегубова й телеведучий Олег Панюта. Цьогоріч статуетки вручали у 23 номінаціях, серед них одна нова – Найкращий ігровий серіал.

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Серіал Спіймати Кайдаша став переможцем престижної кінопремії Золота дзиґа

Фаворитом цьогорічної премії стала драма Валентина Васяновича Атлантида, яка отримала шість нагород.

Золота дзиґа 2021 – список переможців

  • Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко (Атлантида)
  • Найкраща музика – Антон Байбаков (Черкаси)
  • Найкращий дизайн костюмів – Отенко Галина, Керо Марія (Толока)
  • Найкращий грим – Петровська Марія (Безславні кріпаки)
  • Найкращий звук – Барба Ігор, Петер Борис (В. Сильвестров)
  • Найкращий монтаж – Васянович Валентин (Атлантида)
  • Відкриття року – Наталка Ворожбит
  • Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Роман Балаян
  • Премія глядацьких симпатій – Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
  • Найкращі візуальні ефекти – Москаленко Олексій (Атлантида)
  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Ігор Колтовський (Погані дороги)
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Оксана Вороніна (Погані дороги)
  • Найкраща операторська робота – Валентин Васянович (Атлантида)
  • Найкращий сценарій – Наталка Ворожбит (Погані дороги)
  • Найкраща пісня – Пола-ла-ла, гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (Віктор_Робот). Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк
  • Найкращий фільм – Атлантида
  • Найкраща режисерська робота – Валентин Васянович (Атлантида)
  • Найкраща чоловіча роль – Юрій Кулініч (Погані дороги)
  • Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна (Забуті)
  • Найкращий повнометражний документальний фільм – Земля блакитна, ніби апельсин
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм – Бульмастиф
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм – Історія України за 5 хвилин
  • Найкращий ігровий серіал – Спіймати Кайдаша

Найкращий ігровий серіал

Українська національна кінопремія Золота дзиґа заснована у 2017 році Українською кіноакадемією. У цьому році вперше відбулося урочисте нагородження у новій номінації – Найкращий ігровий серіал.

На перемогу у номінації Найкращий ігровий серіал претендували чотири кінострічки: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Всі номіновані серіали у цій категорії – виробництва компанії StarLightMedia. Серіал Спіймати Кайдаша став переможцем престижної кінопремії Золота дзиґа.

Фото: УНІАН

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