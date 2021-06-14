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Валентина Чорна |

У Києві вручили кінопремію Золота Дзиґа 2021: яскраві фото з церемонії

Золота дзиґа 2021

12 червня Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії Золота Дзиґа. Статуетки вручали у 23 номінаціях.

Церемонія нагородження проходила у PM Hall Terrace, а ведучими заходу стали Даша Трегубова та Олег Панюта. На червоній доріжці зірки вражали ошатними враннями згідно встановленого дрес-коду Creative Black Tie.

Як пройшла церемонія нагородження премії Золота дзиґа 2021 – дивіться у фотодобірці на Фактах ICTV.

Золота дзиґа 2021 – як пройшла церемонія нагородження
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021 – як пройшла церемонія нагородження
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
У Києві вручили кінопремію Золота Дзиґа 2021: яскраві фото з церемонії / 11 фотографий

В Україні премію Золота дзиґа вперше вручили у 2017 році. Статуетка, яку отримують переможці, символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографу.

У 2020 році церемонія нагородження пройшла в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. А цьогоріч онлайн-трансляція не проводилася, тому поринути в атмосферу заходу можна лише за допомогою фото.

Переможці премії Золота дзиґа 2021

Фаворитом цьогорічної премії Золота дзиґа 2021 cтала драма Валентина Васяновича Атлантида, яка отримала шість нагород.

А статуетку за найкращий ігровий серіал 2020 року отримав 12-серійний проект Спіймати Кайдаша, знятий на замовлення телеканалу СТБ.

Повний список переможців премії Золота дзиґа 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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