Золота дзиґа 2021 – як пройшла церемонія нагородження

12 червня Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії Золота Дзиґа. Статуетки вручали у 23 номінаціях.

Церемонія нагородження проходила у PM Hall Terrace, а ведучими заходу стали Даша Трегубова та Олег Панюта. На червоній доріжці зірки вражали ошатними враннями згідно встановленого дрес-коду Creative Black Tie.

Як пройшла церемонія нагородження премії Золота дзиґа 2021 – дивіться у фотодобірці на Фактах ICTV.

У Києві вручили кінопремію Золота Дзиґа 2021: яскраві фото з церемонії / 11 фотографий

В Україні премію Золота дзиґа вперше вручили у 2017 році. Статуетка, яку отримують переможці, символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографу.

У 2020 році церемонія нагородження пройшла в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. А цьогоріч онлайн-трансляція не проводилася, тому поринути в атмосферу заходу можна лише за допомогою фото.

Переможці премії Золота дзиґа 2021

Фаворитом цьогорічної премії Золота дзиґа 2021 cтала драма Валентина Васяновича Атлантида, яка отримала шість нагород.

А статуетку за найкращий ігровий серіал 2020 року отримав 12-серійний проект Спіймати Кайдаша, знятий на замовлення телеканалу СТБ.

Повний список переможців премії Золота дзиґа 2021 – дивіться на Фактах ICTV.