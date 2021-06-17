Світова прем’єра довгоочікуваного перезавантаження Дюни Дені Вільньова відбудеться на Венеціанському кінофестивалі у вересні.

Фестиваль оголосив, що 3 вересня у Венеції поза конкурсом відбудеться світова прем’єра науково-фантастичної епопеї з Тімоті Шаламе і Зендаєю.

Фільм заснований на науково-фантастичному бестселері Френка Герберта про юного Пола Атріда – нащадка благородного Будинку Атрідів, якому було доручено спостерігати за пустельною планетою Арракіс, також відомою як Дюна.

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