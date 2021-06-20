Серіали про медичних працівників користуються великою популярністю серед глядачів, оскільки вони показують, що ця професія є надзвичайно важливою у сучасному суспільстві.

Кожного дня лікарі ставлять діагнози, борються з хворобами та допомогають тим, хто цього потребує. А іноді їм доводиться ризикувати власним життям.

20 червня в Україні відзначають День медика. Саме сьогодні варто привітати всіх лікарів та подякувати їм за нелегку працю.

З нагоди свята Факти ICTV підготували добірку найкращих серіалів про медичних працівників.

Доктор Хаус

Це один з найпопулярніших медичних детективів, у якому присутні елементи драми.

В основі сюжету лежить історія цинічного Грегорі Хауса, який не боїться ризикувати та братися за найскладніші діагностичні загадки.

Добрий лікар

Це історія про молодого хірурга Шона Мерфі, який навіть попри свій страшний діагноз, рятує інших людей.

Крім цього, щодня Шону доводиться боротися за право повноцінно жити, оскільки ніхто не хоче працювати з лікарем-аутистом.

Лікарня Нікербокер

Серіал розповідає про жорсткі реалії медицини XX століття, коли ще не існувало антибіотиків та сучасних методів лікування.

У центрі сюжету – хірург Джон Текері, який страждає від наркотичної залежності, та персонал нью-йоркського госпіталю Нікербокер.

Швидка допомога

Це успішний проект, який розповідає про приймальне відділення міської лікарні. Завдяки серіалу ви зможете краще дізнатися про титанічну працю і героїзм лікарів, які кожного дня допомагаються іншим.

Герої потрапляють у непрості ситуації, і часто їм доводиться вирішувати питання життя і смерті.

Клініка

У центрі сюжету молодий лікар Джей Ді, який з ентузіазмом та вірою в себе, влаштовується стажером у лікарню. Він мріє стати справжнім професіоналом, як і його наставники.

Але перш ніж набратися досвіду, стажеру доведеться пережити багато пригод, змиритися з цинізмом колег та навчитися працювати в екстрених ситуаціях.