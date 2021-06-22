Трейлер фільму Загін самогубців: Місія навиліт від режисера Джеймса Ганна.

Warner Bros. показала новий трейлер Загону самогубців: Місія навиліт, режисера Джеймса Ганна.

Ролик присвятили персонажу Ідріса Ельби – Бладспорту. У в’язниці лиходій опинився за спробу вбивства Супермена.

Сюжет картини розповість про нову місію лиходіїв, які проти своєї волі повинні врятувати світ. Цього разу Харлі Квінн та інші учасники Загону вирушають на острів, щоб здолати місцевих ворогів.

Крім того, на острові мешкає інопланетна форма життя Старро.

Прем’єра Загону самогубців запланована на початок серпня 2021 року.

Трейлер фільму Загін самогубців: Місія навиліт

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