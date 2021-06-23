Рейчел Зеглер зіграє Білосніжку у фільмі Disney

Американська співачка та акторка Рейчел Зеглер зіграє головну роль у ремейку анімаційного фільму Білосніжка від кіностудії Disney.

Режисером стрічки стане Марк Уебб, який зняв фільми Обдарована, 500 днів літа, Чому жінки вбивають. Зйомки ремейку розпочнуться у 2022 році.

На особистій сторінці в Instagram акторка поділилася з підписниками новиною про роль Білосніжки та написала, що “мрії здійснюються”.

20-річна Рейчел народилася у Нью-Джерсі у сім’ї колумбійки та поляка, і вже зі школи брала участь у театральних постановках.

У соціальних мережах вона стала відомою завдяки каверу на пісню Леді Гаги і Бредлі Купера Shallow, він став вірусним і зібрав понад 14 млн переглядів.

Також Рейчел зіграла головну роль у новому фільмі Стівена Спілберга Вестсайдська історія та бойовику Шазам, який вийде на екрани у 2023 році.

Вперше мультфільм Білосніжка і сім гномів, який заснований на казці братів Грімм, вийшов на екрани у 1937 році. Він став першим повнометражним фільмом Disney.

Нагадаємо, що два роки тому кінокомпанія Disney обрала на роль Русалочки Аріель афроамериканку Холлі Бейлі. Таке рішення режисерів викликало великий ажіотаж серед шанувальників мультфільму.

Фото: Рейчел Зегвер