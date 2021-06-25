Стримінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу третього сезону британського комедійно-драматичного телесеріалу Статеве виховання.

Перші серії нового сезону Статевого виховання глядачі побачать вже цієї осені – 17 вересня.

– Нарешті закінчилося довге та важке очікування. Прем’єра третього сезону Статевого виховання відбудеться вже 17 вересня, – написали в Instagram Netflix.

Також Netflix опублікували серію знімків зі зйомок. Судячи з фото, події у 3 сезоні розгортатимуться у тій же школі. Щоправда тепер Отіс, Ерік і Мейв одягнені в оновлену форму. Скільки буде епізодів поки невідомо.

Перший сезон серіалу Статеве виховання вийшов в 2019 році, другий у 2020. Згодом оголосили, що телесеріал продовжений на третій сезон.

Сюжетна лінія серіалу розгортається у вигаданому місті Мурдейл у середній школі. Однокласники головного героя – Отіса потрапляють в різноманітні ситуації сексуального характеру. Він, у свою чергу, набравшись знань від своєї матері консультує їх і отримує за це гроші.

У другому сезоні Отіс починає зустрічатися з дівчинкою зі школи. Крім того, в навчальному закладі з’являються нові учні, які порушують усталені порядки.