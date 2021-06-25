Топ-100 фільмів в історії українського кіно: хто став найкращим

На Книжковому арсеналі 2021 презентували рейтинг Топ- 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Склали його за результатами опитування Довженко-центру разом зі Спілкою кінокритиків України.
– Опитування з визначення найкращих фільмів українського кіно — це насправді безпрецедентна історична подія. Це спроба нарешті сформувати канон того, чим є і чим було українське кіно протягом понад ста років свого існування. Фактично це список стрічок, рекомендованих до перегляду всім, хто цікавиться українським кінематографом, – заявив керівник кіноархіву Довженко-Центру Олександр Телюк.
Топ-10 фільмів в історії українського кіно:
- Тіні забутих предків (1964, Сергій Параджанов)
- Земля (1930, Олександр Довженко)
- Людина з кіноапаратом (1930, Дзиґа Вертов)
- Плем’я (2014, Мирослав Слабошпицкий)
- Камінний хрест (1968, Леонід Осика)
- Астенічний синдром (1989, Кіра Муратова)
- Польоти уві сні та наяву (1982, Роман Балаян)
- Білий птах з чорною ознакою (1970, Юрій Іллєнко)
- Довгі проводи (1971, Кіра Муратова)
- Вавилон ХХ (1979, Іван Миколайчук)
Повний список фільмів можна переглянути за посиланням – Топ-100 найкращих фільмів в історії українського кіно.