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Євгенія Шапоренко |

Топ-100 фільмів в історії українського кіно: хто став найкращим

Топ-100 фільмів в історії українського кіно: хто став найкращим

На Книжковому арсеналі 2021 презентували рейтинг Топ- 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Склали його за результатами опитування Довженко-центру разом зі Спілкою кінокритиків України.

– Опитування з визначення найкращих фільмів українського кіно — це насправді безпрецедентна історична подія. Це спроба нарешті сформувати канон того, чим є і чим було українське кіно протягом понад ста років свого існування. Фактично це список стрічок, рекомендованих до перегляду всім, хто цікавиться українським кінематографом, – заявив керівник кіноархіву Довженко-Центру Олександр Телюк.

Топ-10 фільмів в історії українського кіно:

  1. Тіні забутих предків (1964, Сергій Параджанов)
  2. Земля (1930, Олександр Довженко)
  3. Людина з кіноапаратом (1930, Дзиґа Вертов)
  4. Плем’я (2014,  Мирослав Слабошпицкий)
  5. Камінний хрест (1968,  Леонід Осика)
  6. Астенічний синдром (1989, Кіра Муратова)
  7. Польоти уві сні та наяву (1982, Роман Балаян)
  8.  Білий птах з чорною ознакою (1970, Юрій Іллєнко)
  9. Довгі проводи (1971, Кіра Муратова)
  10. Вавилон ХХ (1979, Іван Миколайчук)

Повний список фільмів можна переглянути за посиланням – Топ-100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

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