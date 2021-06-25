Топ-100 фільмів в історії українського кіно: хто став найкращим

На Книжковому арсеналі 2021 презентували рейтинг Топ- 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Склали його за результатами опитування Довженко-центру разом зі Спілкою кінокритиків України.

– Опитування з визначення найкращих фільмів українського кіно — це насправді безпрецедентна історична подія. Це спроба нарешті сформувати канон того, чим є і чим було українське кіно протягом понад ста років свого існування. Фактично це список стрічок, рекомендованих до перегляду всім, хто цікавиться українським кінематографом, – заявив керівник кіноархіву Довженко-Центру Олександр Телюк.

Топ-10 фільмів в історії українського кіно:

Тіні забутих предків (1964, Сергій Параджанов) Земля (1930, Олександр Довженко) Людина з кіноапаратом (1930, Дзиґа Вертов) Плем’я (2014, Мирослав Слабошпицкий) Камінний хрест (1968, Леонід Осика) Астенічний синдром (1989, Кіра Муратова) Польоти уві сні та наяву (1982, Роман Балаян) Білий птах з чорною ознакою (1970, Юрій Іллєнко) Довгі проводи (1971, Кіра Муратова) Вавилон ХХ (1979, Іван Миколайчук)

Повний список фільмів можна переглянути за посиланням – Топ-100 найкращих фільмів в історії українського кіно.