27 червня в Україні відзначають День молоді. Це свято символізує безтурботність, творчість, закоханість та енергійність.

Молодість – прекрасний час для нових зустрічей, цікавих знайомств та взаємних почуттів, тому варто насолоджуватися цим періодом.

Факти ICTV підготували добірку з п’яти фільмів, які повернуть вас в атмосферу молодості та вечірок.

Блондинка в ефірі

Це легка комедія, яку варто переглянути для того, щоб підняти собі настрій. Головна героїня Меган, яку зіграла Елізабет Бенкс, всі роки жила з мрією про роботу телеведучої.

І ось перед важливою співбесідою дівчина приймає запрошення подруг відірватися в нічному клубі на повну. Забувши про всі свої правила, на ранок вона прокидається в ліжку з незнайомим чоловіком та розуміє, наскільки непоправними є наслідки їхньої вечірки.

Фокус

Це фільм про нелегальний бізнес, гроші, адреналін, авантюризм та кохання. Головні ролі у стрічці зіграли Вілл Смітт та Марго Роббі, які блискуче впоралися зі своїм завданням.

Досвідчений і дуже обдарований шахрай бере під своє крило злодійку-початківця. Користуючись шикарними зовнішніми даними і гострим розумом, красуня-блондинка робить неабиякі успіхи у цій справі. Але симпатія головних героїв одне до одного може зруйнувати всю бізнес-структуру.

Дуже погані матусі

В основі сюжету лежить історія молодої матусі Еммі, яка виснажена домашньою рутиною та щоденними обов’язками. Проте її життя кардинально змінюється після знайомства з нетиповою домогосподаркою Кікі.

Разом вони вирішують забути про нудне і сіре існування, та насолодитися безтурботними жіночими вечірками і розвагами.

Головні ролі у стрічці зіграли Міла Куніс, Крістен Белл і Кетрін Ган.

Похмілля у Вегасі

Перед власним весіллям Даг організовує парубоцьку вечірку і разом з компанією друзів відправляється до Лас-Вегасу.

Але після гучного гуляння та нічних пригод весілля опиняється під загрозою. Протягом усього фільму друзі намагаються відновити події попередньої ночі, а також знайти нареченого.

Головні ролі виконали Бредлі Купер, Ед Гелмс і Зак Галіфіанакіс.

Мачо і ботан

Це комедійний бойовик з Джоном Гіллом та Ченнінгом Татумом у головних ролях.

У центрі сюжету двоє протилежних за характером друзів. Один з них добрий, розумний та невпевнений у собі, а інший – справжній мачо, від якого в захваті всі дівчата.

У поліцейській академії їх відправляють на секретне завдання, під час якого хлопці видають себе за старшокласників та намагаються зупинити наркоторгівлю у середній школі.

Але друзі примудряються переплутати особисті справи. І тепер розумному треба ходити в спортзал, а спортсмену – старанно вчитися.

Раніше Факти ICTV розповідали, куди піти на День молоді 2021. У це свято пройде безліч заходів, на яких можна весело та з цікавістю провести час.