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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Юлія Захарченко |

Виконав обіцянку: Dzidzio відзняв Сморигіна у новому фільмі

Дзидзьо и Евгений Сморыгин

Співак Dzidzio виконав обіцянку, яку дав Євгену Сморигіну в одному з українських телешоу. Виконавець пообіцяв актору зняти його у новому фільмі.

Наразі комедію-квест Де гроші, режисером якої став Михайло Хома (справжнє ім’я Dzidzio, – Ред.), вже можна побачити у кінотеатрах.

Також співак виконав одну з головних ролей у стрічці. Фільм Dzidzio знімали у Києві та Львові.

Варто зазначити, що спеціально для Де гроші в одному з павільйонів кіностудії Довженка побудували інтер’єрні декорації будинку на декілька кімнат.

Зокрема серед них квест-кімната з елементами, які можуть обертатися і таким чином видозмінювати приміщення.

У кінострічці також знялася українська акторка театру та кіно Ада Роговцева. Водночас головні ролі у фільмі отримали Сергій Либа та Анна Буткевич.

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Джерело: Dzidzio

Фото: Dzidzio

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