Співак Dzidzio виконав обіцянку, яку дав Євгену Сморигіну в одному з українських телешоу. Виконавець пообіцяв актору зняти його у новому фільмі.
Наразі комедію-квест Де гроші, режисером якої став Михайло Хома (справжнє ім’я Dzidzio, – Ред.), вже можна побачити у кінотеатрах.
Також співак виконав одну з головних ролей у стрічці. Фільм Dzidzio знімали у Києві та Львові.
Варто зазначити, що спеціально для Де гроші в одному з павільйонів кіностудії Довженка побудували інтер’єрні декорації будинку на декілька кімнат.
Зокрема серед них квест-кімната з елементами, які можуть обертатися і таким чином видозмінювати приміщення.
У кінострічці також знялася українська акторка театру та кіно Ада Роговцева. Водночас головні ролі у фільмі отримали Сергій Либа та Анна Буткевич.
Джерело: Dzidzio
Фото: Dzidzio