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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Анастасія Рогожінська |

Іван Янковський та Діана Пожарська вперше стали батьками

Іван Янковський та Діана Пожарська

29-річна акторка Діана Пожарська та 30-річний актор Іван Янковський вперше стали батьками. Про це подружжя повідомило у Instagram, опублікувавши фото із пологової палати.

Так, 26 червня у Діани та Івана народився син. Його назвали Олегом, на честь знаменитого діда Івана.

Іван Янковський опублікував світлину, на якій обличчя малюка приховано смайликом.

– 26.06.21. Hey Boy! Mum and Dad time! Люблю тебе, ти герой і сонечко. Let’s go. Олег Іванович, – підписав фото Іван.

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Допис, поширений Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)

Молода мама Діана також похизувалася фотографіями малюка у соцмережі.

– Дякую, що вибрав саме нас. Ми тебе дуже любимо! Будь найщасливішим у світі, Олег Іванович, – написала вона.

Діана та Іван разом знімалися в драмі Чемпіон світу, де ймовірно і познайомилися.

Взимку зірку серіалу Готель Елеон Діану Пожарську запідозріли у романі з актором Іваном Янковським, який зіграв одну з головних ролей у фільмі Текст. Однак всі чутки про роман зіркова пара заперечувала.

Джерело: Іван Янковський

Фото: Іван Янковський

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