Американський кінорежисер та продюсер Квентін Тарантіно має намір завершити кар’єру після зйомок свого десятого фільму.

Про це голлівудський режисер розповів на американському телешоу Real Time with Bill Maher. 58-річний продюсер має намір зняти свій останній фільм, проте він не розповів, про що буде кінострічка.

Також він зізнався, що хотів би випустити ремейк свого дебютного фільму Скажені пси, проте режисер зазначив, що це лише думки вголос. На думку Тарантіно, режисери не стають кращими з часом. З цієї причини кінематографіст вирішив піти з цієї сфери.

Тарантіно навів як приклад режисера та продюсера Дона Сігела, який, на його думку, міг красиво піти з кіносфери після фільму Втеча з Алькатраса 1979 року.

Однак Сігел зняв ще дві кінострічки, які виявилися невдалими. Водночас Тарантіно розповів, що його кар’єра була тривалою та свої ідеї він повністю втілив у фільмах.

Нещодавно також американська модель Джіджі Хадід заявила про завершення кар’єри. Дівчина має намір повністю змінити професію.

Частково на її рішення вплинуло народження дочки. За її словами, вона втілила в життя всі свої мрії про моду. Тому модель вирішила поступитися своїм місцем новій особистості, для якої це важливо.