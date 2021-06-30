Зірка фільму Чудо-жінка Галь Гадот втретє стала матір’ю

Відома ізраїльська актриса, виконавиця головної ролі у фільмі Чудо-жінка Галь Гадот втретє стала матір’ю.

Звісткою про народження дівчинки вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Свою третю доньку актриса назвала Даніела.

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На фотографії актриса разом із чоловіком та дітьми мило посміхається, відпочиваючи на ліжку в спальні.

– Моя мила родина, я ще не була більш вдячною та щасливою (і втомленою), як зараз. Ми раді вітати Даніелу в нашій родині. Бажаю всім вам любов і здоров’я, – підписала світлину Галь Гадот.

У шлюбі з бізнесменом Яроном Версаном актриса – вже понад 12 років.

Найяскравіші роботи Галь Гадот – фільми Чудо-жінка, Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості, а також Ліга справедливості.