Відомий 31-річний артист Ейбел Макконен Тесфає, більш відомий як The Weeknd, візьме участь у створенні серіалу Ідол для HBO про секретний культ.

У проекті він з’явиться в ролі головного героя, водночас візьме участь у створенні сценарію.

Серіал отримав назву Ідол, а сюжет присвячений ексцентричній поп-виконавиці, яка заводить бурхливий роман із власником якогось клубу в Лос-Анджелесі, США, за сумісництвом лідером містичного культу.

Шоураннером і сценаристом Ідола став канадський співак Джозеф Епштейн.

Це не перший випадок, коли The Weeknd пробує себе в ролі сценариста. Він також написав сценарій для комедійного мультсеріалу Американський тато, де заспівав пісню про свою невинність.

Крім зйомок у серіалі, The Weeknd є одним із найуспішніших музикантів сучасності, і може похвалитися виступом на шоу Супербоул.

Його музичний альбом After Hours зібрав 7 млрд прослуховувань на музичних платформах, а найпопулярнішою піснею виявилася Blinding Lights.