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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Каріна Зуєва |

Вийшов тизер нової Попелюшки з хрещеною феєю Біллі Портером

Вийшов тизер нової Попелюшки з хрещеною феєю Біллі Портером

Amazon Prime презентував перший тизер нової адаптації Попелюшки, в якій американський актор Біллі Портер постав в образі хрещеної феї.

Головну роль Попелюшки виконає кубинсько-американська співачка Каміла Кабельо. Принцом став британський актор Ніколас Голіцин.

Хрещена фея в ремейку Попелюшки гендерно нейтральна – її зіграє Біллі Портер. У тизері він постав у помаранчевій сукні.

Варто зазначити, що актору не вперше одягати жіночі сукні, оскільки він любить дивувати публіку на червоних доріжках, на яких безліч разів з’являвся в жіночому вбранні.

У фільмі з’являться акторки Ідіна Мензел, Мінні Драйвер, Шарлотта Спенсер. Актори – Пірс Броснан і Джеймс Корден, а також комік Джон Малейні.

Прем’єра Попелюшки на Amazon Prime Video вже цієї осені – 3 вересня.

Наприкінці травня Біллі Портрет зізнався, що він ВІЛ-позитивний. За словами актора, діагноз йому поставили понад 10 років тому.

Портер додав, що про його діагноз знали тільки ті, хто повинен знати, окрім мами. Також він боявся, що це може вплинути на його роботу.

Фото: скрін із офіційного тизера Попелюшки

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