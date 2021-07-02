Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Каріна Зуєва |

З’явився тизер останнього сезону Ходячих мерців

Ходячие мертвецы 11 сезон тизер

Вийшов перший офіційний тизер 11 сезону популярного американського постапокаліптичного серіалу Ходячі мерці.

У ролику, тривалість якого хвилина, показали всіх героїв, які вижили. Серед них Деріл, Керол, Меггі, Ніган, Єзекиїл, Гебріел, Аарон, Юміко, Олден, Принцеса та Юджин.

У відео не показали будь-яких подій з сюжету,  лише обличчя героїв, які з’являються під пісню Will You Fight. Також у тизері з’явився офіцер Співдружності Мерсера в яскравій броні.

Відомо, що 11 сезон Ходячих мерців останній.

Перша частина фінального сезону буде складатися з восьми епізодів, які вийдуть вже цього літа, 22 серпня.

– 11 тижнів до відкриття 11 сезону. Все не так, як здається. Ходячі мерці повертаються 22 серпня, – написали в акаунті Twitter телесеріалу.

Пізніше буде представлено ще дві частини Ходячих мерців по вісім серій.

Телесеріал Ходячі мерці заснований на однойменній серії коміксів. У центрі сюжету – група людей, яка всіляко намагається вижити під час зомбі-апокалипсису.

Прем’єра серіалу відбулася в 2010 році. Перший сезон, який містить шість серій, викликав бурхливе обговорення та приніс високі рейтинги, тому творці вирішили продовжити серіал на другий.

Всі наступні сезони Ходячих мерців складаються з 13-16 епізодів.

Читайте
Кращі серіали від Netflix: що подивитися

Фото: скрін із тизера 11 сезону Ходячих мерців

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка