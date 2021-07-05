Каннський кінофестиваль 2021 стартує 7 липня, і триватиме до 17 липня. Цього року фестиваль очолює американський режисер Спайк Лі.

За головну нагороду – Золоту пальмову гілку – боротимуться 24 фільми. За перемогу у другій за значимістю конкурсній програмі – Особливий погляд – позмагаються 18 картин.

Україну на фестивалі представить Сергій Лозниця. У програмі Спеціальні покази бере участь його документальний фільм Бабин яр. Контекст.

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Однак, попри бажання організаторів демонструвати вилизану і глянцеву картинку, раз за разом на фестивалі спалахують скандали. Також сам фестиваль не раз звинувачували в упередженому погляді на кіно. Зокрема, багатьох не влаштовує той факт, що щороку в Каннах представляють дуже мало картин від режисерів-жінок.

Крім того, вже цілі легенди ходять про дрес-код фестивалю. Навіть деяких голлівудських знаменитостей виставляли за поріг через неналежний зовнішній вигляд, як то відсутність підборів у актрис.

Каннський кінофестиваль – це міжнародний захід, який проводиться щороку в курортному місті Канни (Франція, Лазурний берег).

У 2020 році фестиваль скасували через пандемію коронавірусу. До цього Канни скасовували лише один раз – на тлі Другої світової війни у 1939 році.