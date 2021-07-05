Володимир Меньшов, який помер сьогодні, 5 липня, був не тільки геніальним актором, а й режисером. У його доробку чимало фільмів, які відомі всім.
Факти ICTV вирішили згадати кінострічки, режисером яких був Володимир Меньшов.
Розіграш (1976)
Саме з фільму Розіграш почалася кар’єра Володимира Меньшова як режисера.
Дії в кінострічці розгортаються в радянській школі. Учні обдурили свою вчительку, сказавши, що вона не попереджала про контрольну роботу. Однак пізніше правда розкрилася.
В основі фільму – конфлікт життєвих цінностей його героїв.
Москва сльозам не вірить (1979)
Мелодраматична кінострічка, яка була удостоєна премії Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою.
Сюжет у фільмі розгортається в 1950-1970-х роках у Москві. Три молоді дівчини з області приїхали до Москви в пошуках кохання. Їхні долі складаються так, як передбачає характер кожної.
Любов і голуби (1984)
Слідом за кінострічкою Москва сльозам не вірить Володимир Меньшов зняв не менш легендарний фільм за сценарієм, написаним театральним актором Володимиром Гуркіним – Любов і голуби.
Сюжет у фільмі розгортається в сільській місцевості, де головний герой Василь живе разом зі своєю дружиною Надією та трьома дітьми.
Одного разу Василь поїхав відпочивати на море, і там у нього закрутився роман із співробітницею відділу кадрів ліспромгоспу Раїсою Захарівною.
Ширлі-мирлі (1995)
Комедія Ширлі-мирлі отримала свою назву від мелодії, яку наспівував головний герой.
Сюжет кінострічки розгортається в Якутії, де під час розробки кімберлітової трубки був знайдений алмаз надзвичайних розмірів. Під час транспортування в Москву дорогоцінний камінь опиняється в руках переодягненого глави ФСБ мафіозо та хрещеного батька Козюльського, в якого його викрадає злодій-рецидивіст Василь.
Які ще фільми зняв Володимир Меньшов:
- Любов зла (1999);
- Заздрість богів (2000);
- Час збирати каміння (2005);
- Китайська бабушка (2009);
- Білий ягель (2014);
- Дорога без кінця (2017) тощо.
Володимир Меньшов помер на 82-му році життя. Причина смерті – наслідки коронавірусної інфекції.
22 червня Меньшова госпіталізували, оскільки медики зафіксували найнижчий показник сатурації – 89.
Дружина Володимира Меньшова, акторка Віра Алентова також перебуває в лікарні з Covid-19.
Фото: Володимир Меньшов