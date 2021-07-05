Володимир Меньшов, який помер сьогодні, 5 липня, був не тільки геніальним актором, а й режисером. У його доробку чимало фільмів, які відомі всім.

Факти ICTV вирішили згадати кінострічки, режисером яких був Володимир Меньшов.

Розіграш (1976)

Саме з фільму Розіграш почалася кар’єра Володимира Меньшова як режисера.

Дії в кінострічці розгортаються в радянській школі. Учні обдурили свою вчительку, сказавши, що вона не попереджала про контрольну роботу. Однак пізніше правда розкрилася.

В основі фільму – конфлікт життєвих цінностей його героїв.

Москва сльозам не вірить (1979)

Мелодраматична кінострічка, яка була удостоєна премії Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою.

Сюжет у фільмі розгортається в 1950-1970-х роках у Москві. Три молоді дівчини з області приїхали до Москви в пошуках кохання. Їхні долі складаються так, як передбачає характер кожної.

Любов і голуби (1984)

Слідом за кінострічкою Москва сльозам не вірить Володимир Меньшов зняв не менш легендарний фільм за сценарієм, написаним театральним актором Володимиром Гуркіним – Любов і голуби.

Сюжет у фільмі розгортається в сільській місцевості, де головний герой Василь живе разом зі своєю дружиною Надією та трьома дітьми.

Одного разу Василь поїхав відпочивати на море, і там у нього закрутився роман із співробітницею відділу кадрів ліспромгоспу Раїсою Захарівною.

Ширлі-мирлі (1995)

Комедія Ширлі-мирлі отримала свою назву від мелодії, яку наспівував головний герой.

Сюжет кінострічки розгортається в Якутії, де під час розробки кімберлітової трубки був знайдений алмаз надзвичайних розмірів. Під час транспортування в Москву дорогоцінний камінь опиняється в руках переодягненого глави ФСБ мафіозо та хрещеного батька Козюльського, в якого його викрадає злодій-рецидивіст Василь.

Які ще фільми зняв Володимир Меньшов:

Любов зла (1999);

Заздрість богів (2000);

Час збирати каміння (2005);

Китайська бабушка (2009);

Білий ягель (2014);

Дорога без кінця (2017) тощо.

Володимир Меньшов помер на 82-му році життя. Причина смерті – наслідки коронавірусної інфекції.

22 червня Меньшова госпіталізували, оскільки медики зафіксували найнижчий показник сатурації – 89.

Дружина Володимира Меньшова, акторка Віра Алентова також перебуває в лікарні з Covid-19.

Фото: Володимир Меньшов