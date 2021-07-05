Біографія режисера Володимира Меньшова рясніє яскравими моментами в житті, десятками фільмів, Оскаром, орденами, а також завзятістю, з якою він йшов до будь-якої мети.

Факти ICTV публікують біографію Володимира Меньшова, який помер 5 липня 2021 роки від наслідків коронавірусу.

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Меньшов народився в Баку (Азербайджан) 17 вересня 1939 року в сім’ї й моряка та домогосподарки. Саме через роботу батька сім’я спочатку жива в Баку, але потім перебралася в Архангельськ (Росія).

У 1957 році майбутній режисер закінчив школу і вирішив штурмувати театральні виші. Однак з першого разу йому не вдалося вступити до ВДІК. Однак він вступив у Школу-студію МХАТ.

У 1965 році після її закінчення Меньшов поїхав працювати до Ставрополя, проте саме там він зрозумів, що його не приваблює акторська кар’єра, йому більше до душі режисура.

До слова, саме під час навчання у МХАТі Володимир Меньшов зустрів своє кохання – Віру Алентову. Одружилися вони вже на другому курсі. Однак потім дружину направили у московський Театр імені Пушкіна, а чоловіка – на південні рубежі, в Ставропольський драматичний театр. Після народження дочки Юлі подружжя розлучилося, щоб через роки возз’єднатися знову.

Уже з другої спроби він таки потрапив до ВДІКу – на режисуру. Навчався у казкаря Михайла Ромма, який взяв Меньшова одразу на другий курс і придумав для нього аспірантуру з режисури художнього фільму.

Із 1970 до 1976 року Меньшов працював за договорами на кіностудіях Мосфільм, Ленфільм і на Одеській кіностудії.

Перший яскравий дебют Володимира Валентиновича в кіно відбувся у стрічці Олександра Павловського Щасливий Кукушкін. Меньшов там виступив як співавтор сценарію, а також виконав головну роль. Картина мала великий успіх і навіть взяла головний приз на кінофестивалі Молодість-71.

Через рік Володимира запросив режисер Олексій Сахаров на головну роль у фільмі Людина на своєму місці. Загалом Меньшов зіграв понад 100 різнопланових ролей у кіно, зокрема в картинках Якщо ворог не здається (1982), Кур’єр (1986), Де знаходиться нофелет? (1987), Царевич Олексій (1996), Нічний дозор (2004), Ліквідація ( 2007), Легенда №17 (2013). Меньшов знімався аж до 2019 року – стрічка Крик тиші.

Режисерський дебют Меньшова відбувся в 1976 році з музичним фільмів Розіграш, а вже через два роки він розпочав зйомки картини Москва сльозам не вірить. Прем’єра стрічки відбулася в 1979 році і мала приголомшливий успіх. У 1981 році фільм отримав Оскар в категорії Найкращий фільм іноземною мовою. Також стрічка була відзначена призами на кінофестивалях у Брюсселі (Бельгія), Х’юстоні (США), Кіто (Еквадор).

У 1984 році Меньшов зняв фільм Любов і голуби, в якому навіть з’явився в епізодичній ролі. Наступного року на фестивалі комедійних фільмів у місті Торремолінас (Іспанія) фільм здобув головний приз – Золотий човен.

Серед його режисерських робіт також фільми Ширлі-мирлі (1995), Заздрість богів (2000).

Також Володимир Меньшов відзначився і як викладач. У 2009 році набрав акторсько-режисерську майстерню у ВДІКу.

Меньшов був гендиректором і художнім керівником ТОВ Кіностудія Жанр, що входить у кіноконцерн Мосфільм.