Український кінематограф не перестає тішити глядачів цікавими новинками. Тим більше, у літній період, коли кожному хочеться відпочити та сховатися від спеки у залі із попкорном.

Що можна подивитися в кіно у розпал літа – читайте далі у матеріалі.

Віктор_Робот

Мультфільм, який розповідає про життя Віки і маленького робота Віктора. Друзі відправляються на пошуки дідуся дівчинки і потрапляють у світ захопливих пригод.

Футуристичний світ роботів та високих технологій нагадує своєрідний український стім-панк.

Вусатий фанк

Це документальна стрічка, присвячена українській музиці 70-х років. Завдяки фільму ви зможете більше дізнатися про унікальність проривних музичних течій, що стояли поруч зі світовими трендами естради.

Ми є Ми поруч

Естетична монохромна мелодрама про неочікувану зустріч хірурга та невідомої загадкової дівчини. Режисером стрічки виступив легенда українського кіно Роман Балаян.

На екранах фільм з’явиться 8 липня.

Зарваниця

Зарваниця – це невеличке селище, що збирає тисячі паломників з року в рік. Тут зустрічаються зовсім несхожі один на одного люди, що мають спільний шлях: шлях до дива.

Дивіться у кінотеатрах з 15 липня.

Пульс

В основі драми лежить реальна історія української чемпіонки Оксани Ботурчук. Стрічка розкаже про силу волі спортсменки, а також про злети, падіння і перешкоди, які траплялися на її шляху.

У прокаті Пульс з’явиться 22 липня.

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Джерело: Олександр Ткаченко

Фото: Kinoman