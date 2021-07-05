6 липня розпочинається 74-й Каннський кінофестиваль, який триватиме до 17 липня. В основній програмі заходу представлено 24 фільми, які боротимуться за головну нагороду.

Але перш ніж дізнатися про нових володарів Золотої пальмової гілки, Факти ICTV пропонують згадати стрічки, які увійшли в історію заходу.

5 найбільш знакових фільмів Каннського фестивалю – дивіться далі у матеріалі.

Фотозбільшення, 1966

Культовий фільм режисера Мікеланджело Антоніоні, який передає атмосферу Лондона 60-х років з нотками моди, музики і молодості.

В основі стрічки – історія молодого фотографа Томаса. Одного разу він зробив знімок, на якому цілується закохана пара. Але потім, проявивши плівку і збільшивши кадр, він зрозумів, що на фото зображена сцена злочину.

Кримінальне чтиво, 1994

Це один із найвідоміших фільмів режисера Квентіна Тарантіно. Вважається, що картина Кримінальне чтиво стала поштовхом до значного розвитку незалежного американського кіно.

Фільм розповідає про два дні з життя деяких американських злочинців. Несподіваним чином їхні шляхи перетинаються, але доля у кожного своя. Хтось помирає у вирі подій, а хтось переосмислює життя та повертається до чесної роботи.

Варто зауважити, що екранізація стрічки відзначилася й зірковим акторським складом. Головні ролі зіграли Ума Турман, Брюс Вілліс, Джон Траволта, Семюел Лірой Джексон, Тім Рот, а також сам Квентін Тарантіно.

Піаніст, 2002

Це історичний фільм режисера Романа Полянського, заснований на реальних подіях. Стрічка розповідає про музиканта, який зміг вижити під час геноциду, пройти через випробування війною, і зберегти свій блискучий талант та розум.

Прототипом головного героя став відомий польський піаніст і композитор Владислав Шпільман. У стрічці його зіграв Едрієн Броуді, який заради ролі схуд на 13 кг.

Крамничні злодюжки, 2018

Японський режисер Хірокадзу Корееда розповів глядачам досить парадоксальну історію, яка піднімає одразу кілька гострих соціальних тем.

Дружна сім’я робітника Осами займається дрібними крадіжками у магазинах. Але одного разу глава родини підбирає на вулиці маленьку змерзлу дівчинку, для того щоб допомогти їй.

Раптом по телевізору вони бачать оголошення про зниклу дитину, і з цієї миті в їхньому житті починаються серйозні проблеми.

Паразити, 2019

Це сюрреалістична картина південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. В основі сюжету – сім’я жебраків, яка обманом влаштовується на роботу до будинку заможної сім’ї.

Проте згодом їхнє прагнення легкого та безтурботного життя обертається несподіваною трагедією для обох родин.

Окрім Каннського фестивалю, стрічка стала лауреатом премії Оскар 2020, та отримала шалену популярність серед глядачів зі всього світу. Фільм показували у 192 країнах світу, що є рекордом для корейського кінематографа.