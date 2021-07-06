Французький вісник і, можливо, останній фільм Верховена: що покажуть у Каннах 2021

Один із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу 6 липня стартує у Каннах. Минулоріч через пандемію коронавірусу він не відбувся, на відміну від Берлінале та Венеційського кінофестивалю, а у 2021 році його змістили аж на липень.

Covid-19 чимало галузей відправив у нокдаун – і кіно не стало виключенням. Кіноіндустрію розділяли завжди на до та після: це було і з німим/звуковим кіно, і з чорно-білими/кольоровими стрічками. А нині – це період на до та після пандемії.

У тій же Венеції кінофорум відбувся майже непомітно, а Оскар та Золотий глобус – стали швидше віддушиною. У таких умовах тріумф Хлої Чжао та її стрічки Земля кочівників на Американській кіноакадемії не отримав такого ж резонансу, як це було із першою жінкою-режисером Кетрін Бігелоу, яка у 2010 році взяла статуетку за найкращу режисуру, обійшовши свого екс-чоловіка Джеймса Кемерона з Аватаром.

Тож 74-й Каннський кінофестиваль, можливо, є найочікуванішою подією року для кіноманів та всієї галузі. Сподівання від нього зашкалюють хоча б тому, що цей кінофорум – з усією його консервативністю та усталеними поглядами – зможе повернути галузь у період до пандемії.

До конкурсної програми увійшли 24 фільми, а всього в межах фестивалю покажуть понад 60 картин. Серед них – і дві українські стрічки. Але вони не боротимуться за головну Пальмову гілку, адже поза Основним конкурсом: ігрова стрічка режисера та сценариста Елі Ґраппе під назвою Ольга представлена у програмі Тиждень критики, а документальний фільм режисера Сергія Лозниці Бабин яр. Контекст – у програмі Спецпокази.

Журі основного конкурсу очолив американський кінорежисер Спайк Лі. Обиратимуть найкращу стрічку французька співачка Мілен Фармер, південнокорейський актор та зірка фільму Паразити Сон Кан Хо, американська акторка Меггі Джилленгол, французька акторка та режисер Мелані Лоран, а також актор Тахар Рахім і режисери Маті Діоп, Джессіка Хаузнер і Клебер Мендонса Фільо.

Головою журі програми Особливий погляд стала британська режисер Андреа Арнольд, а на чолі журі програми Золота камера – французька акторка Мелані Т’єррі.

Факти ICTV розповідають детальніше про головні стрічки Каннського кінофестивалю 2021, на які варто звернути увагу і чекати із нетерпінням у кінопрокаті та на стримінгових платформах.

Аннет

Фільм-відкриття, Основний конкурс

Канни відкриються стрічкою французького режисера Леоса Каракса Аннет. Це перша стрічка митця за шість років простою. Сценарій та пісні написані культовим у 1980-х рок-гуртом The Sparks.

Аннет – це музикл про стендап-коміка Генрі (Адам Драйвер), який втрачає свою дружину, оперну співачку Енн (Маріон Котіяр), та залишається з дворічною донькою, в якої раптово проявляється незвичний дар.

Як і з попереднім фільмом Каракса Корпорація Святі мотори у 2012 році, виробництво стрічки затягнулося на кілька років. На стадії пре-продакшну повідомлялося, що у картині будуть задіяні Адам Драйвер та Руні Мара, але згодом на головну жіночу роль затвердили Мішель Вільямс. Потім і вона покинула проект, а її місце посіла Маріон Котіяр.

Ще у 2018 році фільм називали серед найбільш очікуваних прем’єр року. Права на стрічку придбав стримінговий сервіс Amazon, але у деяких країнах стрічка вийде у кінотеатральний прокат.

2021, Франція, Мексика;

жанр: драма, мюзикл;

драма, мюзикл; режиссер: Леос Каракс;

Леос Каракс; головні ролі: Адам Драйвер, Маріон Котіяр, Саймон Хелберг.

Французький вісник від Ліберті, Канзас Івнінґ Сан

Основний конкурс

Та сама стрічка, яку прихильники автора Готелю Будапешт Веса Андерсона чекають дуже давно. Ця картина – унікальний випадок, адже де-факто вона увійшла до Основного конкурсу Канн двічі поспіль (фільм був заявлений у програму Канн також у 2020 році).

Картина Андерсона присвячена журналістам американської газети у французькому містечку. Робота журналістів та пригоди героїв статей представлені у трьох новелах. Одна з них присвячена крадіжкам творів мистецтва, інша – паризьким заворушенням 1968 року, сюжет третьої поки невідомий.

Режисер зібрав воістину зірковий склад – від Тімоті Шаламе та Леї Сейду до Білла Мюррея, Тільди Суїнтон, Френсіс МакДорманд та Едріана Броуді.

Більшість кінокритиків ще до прем’єри стрічки запевняють, що вона сподобається усім, без перебільшення, навіть якщо їй не дістануться головні нагороди.

2021, Німеччина, США;

жанр: драма, мелодрама;

драма, мелодрама; режиссер: Вес Андерсон;

Вес Андерсон; головні ролі: Бенісіо Дель Торо, Едріан Броуді, Тільда Суїнтон, Тімоті Шаламе, Френсіс МакДорманд, Білл Мюррей.

Непорочна діва

Основний конкурс

Перший за п’ять років фільм Пола Верховена ще більше очікуваний, адже може стати останнім для 82-річного режисера.

На заваді знімальному процесу ставали хвороба режисера, пандемія, а також побоювання нападів з боку католицьких консерваторів, але останнє обійшлося.

Стрічка розповідає про монахиню Бенедетто Каріліні (Вірджинія Ефіра), яка страждає від релігійних та еротичних видінь, і її коханку Бартоломею (Шарлотта Ремплінг).

Лесбійські пристрасті, що розвиваються в Італії у XVII столітті, межують з релігійною екзальтацією головної героїні. Фінал веде до того, що вся історія закінчиться традиційними звинуваченнями у змові з нечистим.

Ця тема розвивається в літературі з часів філософа Дені Дідро, а в кіно – принаймні з Дияволів Кена Рассела.

2021, Франція, Нідерланди;

жанр: драма, мелодрама;

драма, мелодрама; режисер: Пол Верховен;

Пол Верховен; головні ролі: Вірджинія Ефіра, Шарлотта Ремплінг, Ламбер Вільсон, Дафна Патакія.

Коліно Ахеда

Основний конкурс

Це нова стрічка переможця Берлінале 2019 року Надава Лапіда, Синоніми якого стали справжньої сенсацією у кінопросторі. Факти ICTV теж відзначили фільм Синоніми серед найкращих стрічок 2019 року.

Про новий фільм Лапіда відомо небагато, лише те, що головний герой – кінорежисер, а в самій стрічці, як і в Синонімах, прослідковуються автобіографічні мотиви. Історія розгортається в ізраїльській глушині.

Герой презентує свій фільм, переживає смерть матері і бореться із чиновником місцевого Мінкульту – творчу свободу художникам доводиться відстоювати незалежно від місця проживання.

2021, Франція, Ізраїль

жанр: драма

драма режисер: Надав Лапід

Надав Лапід головні ролі: Нур Фібак, Авшалом Полак

Вихор

Програма Каннська прем’єра

Однією з останніх робіт Гаспара Ное була картина Екстаз. В ній він показав три компоненти, з яких людина досягає цього афекту – це танець, секс та наркотики. Але всі ці нескінченні секс-нарко-вечірки колись закінчуються, і у новому творінні режисер про це розповідає.

— Життя коротке, про яке всі скоро забудуть.

Це дуже болісний фільм про літню пару із деменцією, яких втілили класик італійського горору Даріо Ардженто та Франсуаза Лебрун.

Критики очікують від Вихору ще більшого ефекту, ніж від Любові Міхаеля Ханеке або Любові того ж Ное.

2021, Франція, Бельгія;

жанр: драма;

драма; режисер: Гаспар Ное;

Гаспар Ное; головні ролі: Даріо Ардженто, Алекс Лутц, Франсуаза Лебрун.

Все минуло добре

Основний конкурс

Франсуа Озону позаздрить будь-який режисер, з огляду на те, як часто він знімає свої стрічки. З 2016 року це вже п’ята його робота. У 2019 році його картина З Божої волі про католицького священника-педофіла завоювала приз журі Берлінале, а у 2020 році його Літо 85-го увійшло до переліку 56 стрічок, яких відібрали для Канн.

Нова стрічка Озона присвячена темі евтаназії. Це його власна адаптація роману Емманюеля Бернейма.

Головну героїню фільму зіграла Софі Марсо. 85-річний батько героїні потрапляє до лікарні після інсульту. Після того, як він прокинувся, він просить доньку допомогти йому померти, хоча раніше пристрасно любив життя.

2021, Франція;

жанр: драма;

драма; режисер : Франсуа Озон;

: Франсуа Озон; головні ролі: Софі Марсо, Шарлотта Ремплінг, Ханна Шігулла, Жеральдін Пайя, Андре Дюссольє.

Прямо перед тобою

Програма Каннська прем’єра

Південнокорейський режисер Хон Сан-су на цьогорічному Берлінале вже вхопив Срібного ведмедя за стрічку Вступ. На Каннах він побореться з картиною Прямо перед тобою.

Він не відступає від своєї лінії і знову розповість історію про токсичні стосунки та режисерів, що заплуталися у житті та по вуха загрузли у пияцтві.

За сюжетом жінка із провінції гостює у своєї сестри у столиці, яка живе у хмарочосі. Згодом з’являється кінорежисер, з яким героїня береться за чарку, але зніматися у його фільмі відмовляється.

2021, Південна Корея;

жанр: драма;

драма; режисер: Хон Сан-су;

Хон Сан-су; головні ролі: Лі Хе-йон, Квон Хе-хьо, Чо Юн-хі.

Український слід

До Основного конкурсу Каннського кінофестивалю Україна потрапляє нечасто. Таке траплялося лише тричі, і всі фільми були Сергія Лозниці. Востаннє українська картина боролася за головну нагороду у Каннах у 2017 році – це була стрічка Лагідна.

У 2018 році у програмі Особливий погляд фільм Донбас Лозниці отримав приз за найкращу режисуру. У 2019 році у цій же програмі брала участь картина Нарімана Алієва Додому.

Цьогоріч в Основному конкурсі та програмі Особливий погляд наших картин або фільмів у копродукції з Україною немає. Лише дві стрічки представлені у Тижні критики та спецпоказах.

Ольга

Тиждень критики

Про цю стрічку відомо небагато. Її події розвиваються у 2013 році.

В центрі сюжету 15-річна гімнастка, яка розривається між Швейцарією, де вона тренується до чемпіонату Європи в межах підготовки до Олімпійських ігор, та Україною, де її мати – журналістка, веде репортажі про Євромайдан.

2021, Швейцарія, Україна, Франція;

жанр: драма;

драма; режисер: Елі Ґраппе;

Елі Ґраппе; головні ролі: Анастасія Будяшкіна, Сабріна Рубцова, Катерина Барлоджо, Теа Броґлі.

Бабин Яр. Контекст

Спецпокази

Документальний фільм Сергія Лозниці розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29−30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

Хоч на Каннах ви не знайдете попкорнових стрічок типу Форсаж, картин Marvel або мелодрам із циклу бабусиних улюблених серіалів, вже давно тут можна обрати фільм майже на будь-який смак.

Приміром, у минулому році до Основного конкурсу відібрали південнокорейський екшен-триллер Потяг до Пусана-2, який за традиційними мірилами, ніколи б не мав туди потрапити. У 2019 році у програмі був зомбі-горор від Джима Джармуша Мерці не помирають та Одного разу в… Голлівуді Квентіна Тарантіно. У 2018 році у Каннах показали фільм Чорний куклукскланівець Спайка Лі, а у 2006 році Золоту пальмову гілку виграла історична картина Кена Лоуча Вітер, що гойдає верес про події 1920 року в Ірландії та ІРА.

У цьогорічній програмі фестивалю також нова робота каннського лауреата, іранського режисера Асгара Фархаді, Кирила Серебренникова, Нані Морретті, Апічатпонга Вірасетакуна, Тома КакКарті, Шарлотти Генсбур, Шона Пенна, Брюно Дюмона та інших.