6 липня у світі відзначають День поцілунків. Нам навіть дивно уявити кінематограф без цього елементу. Поцілунки там показують різноманітні, зокрема й романтичні, щоб підкреслити почуття між героями.

Таких сцен сила-силенна, і обрати “най-най” вкрай складно. Є ікони, як-от Сніданок у Тіффані або Титанік, а є такі, про які не заведено згадувати.

Факти ICTV зібрали приклади найромантичніших поцілунків у кіно до Дня поцілунку.

Людина-павук (2002)

Перевернутий поцілунок у стилі Людини-павука вже давно живе своїм життям. Акторам вдалося показати неймовірно трепетний і романтичний момент на екрані. Напевно, знайдеться дуже мало людей, які не бачили його або хоча б імітації на поцілунок Пітера і Мері Джейн.

До слова, реальність була далека від романтики. Тобі Магвайр, який зіграв Людину-павука, поділився, що з жахом згадує той момент зйомок. По-перше, висіти вниз головою дуже складно, якщо ти не справжня Людина-павук. По-друге, сцену знімали під штучним дощем, і вода затікала акторові в ніс, заважаючи йому дихати. Коли Кірстен Данст почала цілуватися Магвайра, то він зовсім залишився без повітря. Тому актор більше думав про те, як не задихнутися, а не про романтику. Але на екрані ми побачили легендарний поцілунок.

Щоденник пам’яті (2004)

Поцілунок Рейчел МакАдамс і Раяна Гослінга під дощем у фільмі Щоденник пам’яті не оригінальний, як і ідея, але гра акторів зробила хід конем. Цей момент фільму став одним із найромантичніших.

Акторам тоді довелося стояти кілька годин під проливним дощем, щоб домогтися ефекту, якого від них вимагав режисер Нік Кассаветіс.

Цікаво, що Рейчел МакАдамс і Раян Гослінг на момент зйомок просто ненавиділи одне одного. Однак це не завадило їм втілити одні з найромантичніших образів в історії кіно.

Брудні танці (1987)

Поцілунок на межі мистецтва, еротики і навіть розпусти. Згідно з сюжетом, 17-річна Бебі стає ученицею танцюриста Джонні. Найгарячішою сценою можна назвати ту, коли пара танцює в бунгало під запальну музику і цілується в такт. Виникає відчуття, що ти просто за кимось підглядаєш.

Леді і бродяга (1955)

Це мультиплікаційний фільм, але сцена з нього стала по-справжньому однією з найбільш впізнаваних. Вона – вихована дама, а він – звичайний бродячий пес. Вони просто прийшли на побачення поїсти спагеті з фрикадельками. Милість цього моменту змусить розчулитися будь-кого.

Життя Адель (2013)

Тригодинна ЛГБТ-мелодрама Абделаіфа Кешиша свого часу отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю. Картина запам’яталася насамперед тривалими сексуальними сценами. Зокрема, у стрічці було багато сором’язливих і незручних моментів із поцілунками, в яких присутній свій шарм.

Голосування за найромантичніший поцілунок у кіно: