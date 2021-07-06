74-й Каннський міжнародний кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня. Місце проведення традиційне – Палац фестивалів у Каннах (Франція).
Умови та формат проведення Каннського фестивалю 2021
Традиційно захід проводиться в кінці травня, проте в 2021 році його перенесли на початок-середину липня.
У 2020 році захід довелося скасувати через пандемію коронавірусу, в цьому році фестиваль пройде наживо.
Згідно із регламентом, який опублікував оргкомітет Каннського кінофестивалю, всі гості зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції. Медичні маски заборонено знімати навіть на вулиці.
На заході є медичний та скринінг центри для взяття аналізів на коронавірус.
Перекуси доступні на терасах, а також на вулиці. Гості, які сидять за столами, повинні залишатися в медичних масках до подачі страви.
Програма Каннського фестивалю 2021
3 червня організатори Каннського кінофестивалю оголосили програму заходу. Цьогоріч у Каннах відбудеться чимало прем’єр, наприклад, кінострічок Французький диспетчер, Все пройшло добре, Меморія, Три поверхи тощо.
Каннський кінофестиваль у 2021 році відкриє музичний фільм Аннетт французького режисера Леоса Каракса.
Також на Каннському фестивалі покажуть два фільми від України. В програмі Спеціальні покази – документальну кінострічку Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст. В окремому конкурсі Тиждень критики – ігровий фільм Ольга, знятий французько-швейцарським режисером і сценаристом Елі Ґраппом.
Конкурсна програма:
- Аннетт (Леос Каракс);
- Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Вес Андерсон);
- Пам’ять (Апічатпонг Вірасетакул);
- Париж, 13-й район (Жак Одіар);
- День прапора (Шон Пенн);
- Герой (Асгар Фархаді);
- Три поверхи (Нанні Моретті);
- La fracture (Катрін Корсіні);
- Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев);
- Casablanca Beats (Набіль Аюш);
- Купер номер шість (Юхо Куосманен);
- Історія моєї дружини (Ільдіко Еньеді);
- Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті);
- Найгірша людина на світі (Йоаким Трієр);
- Les Intranquilles (Жоакім Лафосс);
- Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);
- Red Rocket (Шон Бейкер);
- Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);
- Nitram (Джастін Курзель);
- Lingui (Махамат-Салех Харун);
- Титан (Джулія Дюкорно);
- Vortex (Гаспар Ное).
Позаконкурсна програма:
- Вельветове метро (Тодд Хейнс);
- Тихий омут (Том МакКарті);
- In His Lifetime ( Еммануель Берко);
- Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рім);
- Bac Nord (Седрік Жіменес);
- Бабин Яр (Сергій Лозниця);
- Аліна, голос любові (Валері Лемерсье);
- Де Анна Франк? (Арі Фольман).
Північні покази:
- Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс);
- Tralala (Арно Деплешен і Жан-Марі Ларье);
- Supremes (Одрі Еструго).
Спецпокази:
- Cahiers Noirs (Шломі Елькабец);
- Mariner of the mountains (Карім Айнуз);
- H6 (Yé Yé);
- Джон Ф. Кеннеді: в задзеркаллі (Олівер Стоун);
- Нові світи, колиска цивілізації (Ендрю Мускат);
- Mi iubita, mon amour (Наомі Мерлоt);
- Les Heroïques (Максим Рой);
- Are you lonesome tonight? (Вень Шіпей).
Особливий погляд:
- Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко);
- Після Янга (Когонада);
- Prayers for the Stolen (Тетяна Весо);
- Bonne Mere (Афсіа Ерзі);
- Справа (Олексій Герман);
- Blue Bayou (Джастін Чон);
- Commitment Hasan (Hasan Semih);
- Фреда (Жессіка Женьес);
- Невинні (Ескіль Фогт);
- Lamb (Вальдімар Йоханнссон);
- Moneyboys (B.C Yi);
- Un Monde (Лаура Вандель);
- Мої брати та я (Yohan Manca).
Журі Каннського фестивалю 2021
Головою журі на Каннському фестивалі в 2021 році став американський кінорежисер, актор і сценарист Спайк Лі.
Склад журі основного конкурсу:
- Спайк Лі (режисер);
- Маті Діоп (режисер);
- Мілен Фармер (співачка);
- Меггі Джилленхол (акторка);
- Джессіка Гауснер (режисер);
- Мелані Лоран (акторка);
- Клебер Мендонса Фільо (режисер);
- Тахар Рахім (актор);
- Сон Кан Хо (актор).
Склад журі програми Особливий погляд:
Режисер і сценарист Андреа Арнольд очолить журі секції Особливий погляд.
- Андреа Арнольд;
- Мунія Меддур (продюсер, режисер і сценарист);
- Ельза Зільберштейн (акторка);
- Деніел Бірман (продюсер, режисер і сценарист);
- Майкл Ковіна (режисер, продюсер і актор).
Склад журі секцій Cinefondation і короткого метру:
- Каутер Бен Ганья (режисер і сценарист);
- Тува Новотні (акторка, режисер і сценарист);
- Аліс Винокур (режисер і сценарист);
- Самех Алаа (продюсер, режисер і сценарист);
- Карлос Мугір (режисер);
- Ніколас Перізер (режисер і сценарист).
Склад журі конкурсу Золота камера:
Колегію Золотої камери очолить французька акторка Мелані Тьєррі.
- Мелані Тьєррі;
- Одрі Абівен (директор Tri Track);
- Лоран Дайян (оператор-постановник);
- Ромейн Кожітор (режисер, сценарист і фотограф);
- П’єр-Симон Гутман (кінокритик);
- Ерік Каравака (актор і режисер).