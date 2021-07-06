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Каріна Зуєва |

Програма, журі, умови: все про Каннський фестиваль 2021

Каннський кінофестиваль

74-й Каннський міжнародний кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня. Місце проведення традиційне – Палац фестивалів у Каннах (Франція).

Умови та формат проведення Каннського фестивалю 2021

Традиційно захід проводиться в кінці травня, проте в 2021 році його перенесли на початок-середину липня.

У 2020 році захід довелося скасувати через пандемію коронавірусу, в цьому році фестиваль пройде наживо.

Згідно із регламентом, який опублікував оргкомітет Каннського кінофестивалю, всі гості зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції. Медичні маски заборонено знімати навіть на вулиці.

На заході є медичний та скринінг центри для взяття аналізів на коронавірус.

Перекуси доступні на терасах, а також на вулиці. Гості, які сидять за столами, повинні залишатися в медичних масках до подачі страви.

Програма Каннського фестивалю 2021

3 червня організатори Каннського кінофестивалю оголосили програму заходу. Цьогоріч у Каннах відбудеться чимало прем’єр, наприклад, кінострічок Французький диспетчер, Все пройшло добре, Меморія, Три поверхи тощо.

Каннський кінофестиваль у 2021 році відкриє музичний фільм Аннетт французького режисера Леоса Каракса.

Також на Каннському фестивалі покажуть два фільми від України. В програмі Спеціальні покази – документальну кінострічку Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст. В окремому конкурсі Тиждень критики – ігровий фільм Ольга, знятий французько-швейцарським режисером і сценаристом Елі Ґраппом.

Конкурсна програма:

  • Аннетт (Леос Каракс);
  • Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Вес Андерсон);
  • Пам’ять (Апічатпонг Вірасетакул);
  • Париж, 13-й район (Жак Одіар);
  • День прапора (Шон Пенн);
  • Герой (Асгар Фархаді);
  • Три поверхи (Нанні Моретті);
  • La fracture (Катрін Корсіні);
  • Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев);
  • Casablanca Beats (Набіль Аюш);
  • Купер номер шість (Юхо Куосманен);
  • Історія моєї дружини (Ільдіко Еньеді);
  • Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті);
  • Найгірша людина на світі (Йоаким Трієр);
  • Les Intranquilles (Жоакім Лафосс);
  • Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);
  • Red Rocket (Шон Бейкер);
  • Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);
  • Nitram (Джастін Курзель);
  • Lingui (Махамат-Салех Харун);
  • Титан (Джулія Дюкорно);
  • Vortex (Гаспар Ное).

Позаконкурсна програма:

  • Вельветове метро (Тодд Хейнс);
  • Тихий омут (Том МакКарті);
  • In His Lifetime ( Еммануель Берко);
  • Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рім);
  • Bac Nord (Седрік Жіменес);
  • Бабин Яр (Сергій Лозниця);
  • Аліна, голос любові (Валері Лемерсье);
  • Де Анна Франк? (Арі Фольман).

Північні покази:

  • Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс);
  • Tralala (Арно Деплешен і Жан-Марі Ларье);
  • Supremes (Одрі Еструго).

Спецпокази:

  • Cahiers Noirs (Шломі Елькабец);
  • Mariner of the mountains (Карім Айнуз);
  • H6 (Yé Yé);
  • Джон Ф. Кеннеді: в задзеркаллі (Олівер Стоун);
  • Нові світи, колиска цивілізації (Ендрю Мускат);
  • Mi iubita, mon amour (Наомі Мерлоt);
  • Les Heroïques (Максим Рой);
  • Are you lonesome tonight? (Вень Шіпей).

Особливий погляд:

  • Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко);
  • Після Янга (Когонада);
  • Prayers for the Stolen (Тетяна Весо);
  • Bonne Mere (Афсіа Ерзі);
  • Справа (Олексій Герман);
  • Blue Bayou (Джастін Чон);
  • Commitment Hasan (Hasan Semih);
  • Фреда (Жессіка Женьес);
  • Невинні (Ескіль Фогт);
  • Lamb (Вальдімар Йоханнссон);
  • Moneyboys (B.C Yi);
  • Un Monde (Лаура Вандель);
  • Мої брати та я (Yohan Manca).

Журі Каннського фестивалю 2021

Головою журі на Каннському фестивалі в 2021 році став американський кінорежисер, актор і сценарист Спайк Лі.

Склад журі основного конкурсу:

  • Спайк Лі (режисер);
  • Маті Діоп (режисер);
  • Мілен Фармер (співачка);
  • Меггі Джилленхол (акторка);
  • Джессіка Гауснер (режисер);
  • Мелані Лоран (акторка);
  • Клебер Мендонса Фільо (режисер);
  • Тахар Рахім (актор);
  • Сон Кан Хо (актор).

Склад журі програми Особливий погляд:

Режисер і сценарист Андреа Арнольд очолить журі секції Особливий погляд.

  • Андреа Арнольд;
  • Мунія Меддур (продюсер, режисер і сценарист);
  • Ельза Зільберштейн (акторка);
  • Деніел Бірман (продюсер, режисер і сценарист);
  • Майкл Ковіна (режисер, продюсер і актор).

Склад журі секцій Cinefondation і короткого метру:

  • Каутер Бен Ганья (режисер і сценарист);
  • Тува Новотні (акторка, режисер і сценарист);
  • Аліс Винокур (режисер і сценарист);
  • Самех Алаа (продюсер, режисер і сценарист);
  • Карлос Мугір (режисер);
  • Ніколас Перізер (режисер і сценарист).

Склад журі конкурсу Золота камера:

Колегію Золотої камери очолить французька акторка Мелані Тьєррі.

  • Мелані Тьєррі;
  • Одрі Абівен (директор Tri Track);
  • Лоран Дайян (оператор-постановник);
  • Ромейн Кожітор (режисер, сценарист і фотограф);
  • П’єр-Симон Гутман (кінокритик);
  • Ерік Каравака (актор і режисер).
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