74-й Каннський міжнародний кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня. Місце проведення традиційне – Палац фестивалів у Каннах (Франція).

Умови та формат проведення Каннського фестивалю 2021

Традиційно захід проводиться в кінці травня, проте в 2021 році його перенесли на початок-середину липня.

У 2020 році захід довелося скасувати через пандемію коронавірусу, в цьому році фестиваль пройде наживо.

Згідно із регламентом, який опублікував оргкомітет Каннського кінофестивалю, всі гості зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції. Медичні маски заборонено знімати навіть на вулиці.

На заході є медичний та скринінг центри для взяття аналізів на коронавірус.

Перекуси доступні на терасах, а також на вулиці. Гості, які сидять за столами, повинні залишатися в медичних масках до подачі страви.

Програма Каннського фестивалю 2021

3 червня організатори Каннського кінофестивалю оголосили програму заходу. Цьогоріч у Каннах відбудеться чимало прем’єр, наприклад, кінострічок Французький диспетчер, Все пройшло добре, Меморія, Три поверхи тощо.

Каннський кінофестиваль у 2021 році відкриє музичний фільм Аннетт французького режисера Леоса Каракса.

Також на Каннському фестивалі покажуть два фільми від України. В програмі Спеціальні покази – документальну кінострічку Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст. В окремому конкурсі Тиждень критики – ігровий фільм Ольга, знятий французько-швейцарським режисером і сценаристом Елі Ґраппом.

Конкурсна програма:

Аннетт (Леос Каракс);

Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Вес Андерсон);

Пам’ять (Апічатпонг Вірасетакул);

Париж, 13-й район (Жак Одіар);

День прапора (Шон Пенн);

Герой (Асгар Фархаді);

Три поверхи (Нанні Моретті);

La fracture (Катрін Корсіні);

Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев);

Casablanca Beats (Набіль Аюш);

Купер номер шість (Юхо Куосманен);

Історія моєї дружини (Ільдіко Еньеді);

Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті);

Найгірша людина на світі (Йоаким Трієр);

Les Intranquilles (Жоакім Лафосс);

Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);

Red Rocket (Шон Бейкер);

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);

Nitram (Джастін Курзель);

Lingui (Махамат-Салех Харун);

Титан (Джулія Дюкорно);

Vortex (Гаспар Ное).

Позаконкурсна програма:

Вельветове метро (Тодд Хейнс);

Тихий омут (Том МакКарті);

In His Lifetime ( Еммануель Берко);

Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рім);

Bac Nord (Седрік Жіменес);

Бабин Яр (Сергій Лозниця);

Аліна, голос любові (Валері Лемерсье);

Де Анна Франк? (Арі Фольман).

Північні покази:

Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс);

Tralala (Арно Деплешен і Жан-Марі Ларье);

Supremes (Одрі Еструго).

Спецпокази:

Cahiers Noirs (Шломі Елькабец);

Mariner of the mountains (Карім Айнуз);

H6 (Yé Yé);

Джон Ф. Кеннеді: в задзеркаллі (Олівер Стоун);

Нові світи, колиска цивілізації (Ендрю Мускат);

Mi iubita, mon amour (Наомі Мерлоt);

Les Heroïques (Максим Рой);

Are you lonesome tonight? (Вень Шіпей).

Особливий погляд:

Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко);

Після Янга (Когонада);

Prayers for the Stolen (Тетяна Весо);

Bonne Mere (Афсіа Ерзі);

Справа (Олексій Герман);

Blue Bayou (Джастін Чон);

Commitment Hasan (Hasan Semih);

Фреда (Жессіка Женьес);

Невинні (Ескіль Фогт);

Lamb (Вальдімар Йоханнссон);

Moneyboys (B.C Yi);

Un Monde (Лаура Вандель);

Мої брати та я (Yohan Manca).

Журі Каннського фестивалю 2021

Головою журі на Каннському фестивалі в 2021 році став американський кінорежисер, актор і сценарист Спайк Лі.

Склад журі основного конкурсу:

Спайк Лі (режисер);

Маті Діоп (режисер);

Мілен Фармер (співачка);

Меггі Джилленхол (акторка);

Джессіка Гауснер (режисер);

Мелані Лоран (акторка);

Клебер Мендонса Фільо (режисер);

Тахар Рахім (актор);

Сон Кан Хо (актор).

Склад журі програми Особливий погляд:

Режисер і сценарист Андреа Арнольд очолить журі секції Особливий погляд.

Андреа Арнольд;

Мунія Меддур (продюсер, режисер і сценарист);

Ельза Зільберштейн (акторка);

Деніел Бірман (продюсер, режисер і сценарист);

Майкл Ковіна (режисер, продюсер і актор).

Склад журі секцій Cinefondation і короткого метру:

Каутер Бен Ганья (режисер і сценарист);

Тува Новотні (акторка, режисер і сценарист);

Аліс Винокур (режисер і сценарист);

Самех Алаа (продюсер, режисер і сценарист);

Карлос Мугір (режисер);

Ніколас Перізер (режисер і сценарист).

Склад журі конкурсу Золота камера:

Колегію Золотої камери очолить французька акторка Мелані Тьєррі.