Відомий американський актор, продюсер, режисер і сценарист Том Генкс святкує своє 65-річчя.

За свою тривалу кар’єру кіноактор встиг знятися в десятках фільмів, і деякі з них стали дійсно культовими.

Факты ICTV підготували добірку з семи фільмів, за які ми всі так любимо Тома Генкса.

Форрест Гамп (1994)

Рейтинг IMDb: 8,8

Той випадок, коли фільм зняли за мотивами книги, і він ніяк не гірше за паперовий оригінал. У центрі дії – головний герой Форрест Гамп, який протягом усього сюжету опиняється у вирі найважливіших подій американської історії другої половини XX століття. Кінострічка зібрала 38 нагород по всьому світу, включаючи шість премій Оскар.

Зелена Миля (1999)

Рейтинг IMDb: 8,5

Легендарна й містична драма за однойменним романом Стівена Кінга. Том Генкс зіграв роль оповідача Пола Еджкомба, який ділиться своєю історією зі знайомою. У фільмі було вирішено одягнути персонал в’язниці в уніформу – попри те, що у тюремних охоронців тих років ще не було офіційної форми. Завдяки цьому глядачеві набагато простіше відрізнити злочинців від наглядачів.

Ізгой (2000)

Рейтинг IMDb: 7,8

Після аварії літака Чак Ноланд (якого зіграв Том Генкс) залишається сам на безлюдному острові, не рахуючи Вілсона – так він назвав волейбольного м’яча. На цьому острові він не тільки зіштовхнеться із завданням вижити власними силами в дикій природі, але й зможе переосмислити своє життя. Роль принесла акторові номінацію на Оскар.

Врятувати рядового Райана (1998)

Рейтинг IMDb: 8,6

Том Генкс грає капітана Джона Міллера, який разом із загоном з восьми людей мусить вирушити в тил ворога на пошуки рядового Джеймса Райана. Під час знімання Спілберг показував відзнятий матеріал ветеранам висадки в Нормандії з метою домогтися найточнішого відтворення подій. Цей фільм також приніс акторові номінацію на Оскар.

Капітан Філліпс (2013)

Рейтинг IMDb: 7,8

Незвичайний фільм про піратів Сомалі, які взяли в полон капітана контейнеровоза Річарда Філліпса (якого грає Том Генкс) під час невдалої спроби захоплення судна. Це одна з найпотужніших ролей знаменитості, але номінацію на Оскар за неї він так і не отримав.

Шпигунський міст (2015)

Рейтинг IMDb: 7,6

Типовий шпигунський фільм, заснований на реальних подіях. У ньому Генкс грає адвоката Джеймса Донована, фахівця зі страхових справ, якого уряд США найняв на захист художника, обвинуваченого в шпигунстві. Режисерське крісло зайняв легендарний Стівен Спілберг, а сценарій написали брати Коени. Така потужна команда гарантувала успіх кінострічці – вона отримала шість номінацій на премію Оскар, в тому числі за найкращий фільм року.

Впіймай мене, якщо зможеш (2002)

Рейтинг IMDb: 8,1

Ще один фільм, заснований на реальних подіях. Стрічка вважається однією з кращих робіт Стівена Спілберга, а дует Тома Генкса і молодого Леонардо Ді Капріо допоміг зібрати купу нагород. Том Генкс в образі агента ФБР Карла Хенретті намагається зловити шахрая Френка Вільяма Абігнейла-молодшого.